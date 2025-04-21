Полиция подтвердила задержание двух человек на акции протеста в Тбилиси

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Два человека, задержанные силовиками на месте акции протеста в центре Тбилиси, обвинены в неповиновении полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля источники сообщили, что силовики задержали двух участников протестов в Тбилиси. По данным источников, одного из молодых людей задержали после того, как он, обратившись к полицейским, сказал: "Христос воскрес".

20 апреля, на 144-й день непрерывных протестов, движение по проспекту Руставели вновь было перекрыто протестующими. Они, как и ранее, требовали назначения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных в ходе протестов.

Во время акции на проспекте Руставели 20 апреля были задержаны два человека, подтвердил представитель МВД.

По его словам, задержанные обвинены по статье 173 Кодекса административных правонарушений (неповиновение сотруднику полиции), пишет сегодня "Интерпрессньюс".

По данным издания, задержанные - Георгий Ортоидзе и Георгий Самхарадзе.

Напомним, участники протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции против итогов парламентских выборов проходят каждый день, проспект Руставели также ежедневно перекрывался протестующими.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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