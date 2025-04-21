Два человека задержаны на акции протеста в Тбилиси

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На 144-й день ежедневных протестов силовики оттеснили с проспекта Руставели в Тбилиси участников акции, которые заблокировали движение, два человека были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

20 апреля, на 144-й день непрерывных протестов, движение по проспекту Руставели было перекрыто после того как участники ежедневной акции у Общественного вещателя пришли шествием к парламенту. Требования неизменны - назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протестов, сообщила Publika.

Силовики задержали двух человек, одного из них задержали на тротуаре на проспекте Руставели, говорится в другой публикации.

На перекрытом протестующими проспекте Руставели в Тбилиси в большом количестве была мобилизована полиция, включая криминальную с закрытыми лицами, силовики оттеснили участников акции протеста с проезжей части, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

На странице в Facebook* группы Daitove сообщается, что причиной задержания одного из молодых людей стало то, что он, обратившись к полицейским, сказал: "Христос воскрес".

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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