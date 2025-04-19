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08:10, 19 апреля 2025

Состояние Ягублу ухудшилось на фоне длительной голодовки

Тофиг Ягублу. Фото: https://www.massa.az/news/ru/10968/tofig-yagublu-osvobojden-i-rasskazyvaet-o-pytkah

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 18-е сутки голодовки состояние осужденного в Азербайджане оппозиционера Тофига Ягублу заметно ухудшилось. При этом требование близких перевести политика в гражданскую клинику осталось неисполненным.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против приговора. На 17-й день голодовки у него ухудшилось зрение, усилились боли внутренних органов и суставов. Семья 65-летнего политика заявила, что к нему не пускают семейного врача Адиля Гейбуллу, и потребовала перевести Ягублу в гражданскую клинику.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Состояние Тофига Ягублу ухудшилось на 18-е сутки голодовки, сообщил его адвокат Немат Керимли. «Последний раз я встречался с Тофигом Ягублу три дня назад. Сегодня, 18 апреля, мы встретились снова. Разница в его здоровье за ​​эти три дня явно заметна. Он очень ослаб, еле ходит, даже речь его еле слышна, он еле разговаривает», - привело слова Керимли Meydan TV.

По словам адвоката, Ягублу пока не разрешили встретиться со своим врачом Адилем Гейбуллой и не перевели в гражданскую больницу, но осужденный "настаивает на продолжении голодовки", сообщило издание.

Напомним, Ягублу ранее уже проводил голодовки в заключении. Так, он объявил голодовку в изоляторе 5 января 2023 года, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводила также его супруга и группа активистов. Ягублу прекратил голодовку 22 января после того, как вышел на свободу. Его соратники также прекратили акцию.

2 сентября 2020 года Ягублу объявил голодовку за день до того, как суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

В 2024 году в Азербайджане ухудшилась ситуация с правами человека, усилились репрессии против журналистов и активистов и резко выросло число политзаключенных.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: "Кавказский узел"

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