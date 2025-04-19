Евреи Волгограда и Краснодара отметили Песах трапезами и раздачей продуктов

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Еврейские общины Волгограда и Краснодара в дни празднования Песаха провели совместные ритуальные трапезы и раздачу продуктовых наборов нуждающимся. Праздник не был омрачен проявлениями антисемитизма, рассказали руководители общин.

Как писал "Кавказский узел", в этом году евреи в регионах юга России начали отмечать Песах 12 апреля, празднование завершится в ночь на 20 апреля. Иудеи в Кизляре праздничных мероприятий не проводили, сообщила "Кавказскому узлу" глава местной общины. "Мы только раздали продуктовые наборы для праздника, поскольку у нас очень пожилые люди, которые не в состоянии праздновать", - рассказала она.

Песах (Еврейская Пасха) — праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. Считается одним из самых важных праздников иудаизма, говорится в справке "Кавказского узла" "Песах на юге России и Северном Кавказе".

Еврейская община Волгограда "на хорошем уровне" отметила праздник Песах, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

Каждый седер был разбит на две части – был молодежный седер и был седер для людей среднего и старшего возраста

Она отметила, что на двух седерах (ритуальных праздничных трапезах), прошедших в начале праздника, присутствовало по 50-60 человек. «При этом для того, чтобы люди разных поколений чувствовали себя на седере более уютно, каждый седер был разбит на две части – был молодежный седер и был седер для людей среднего и старшего возраста, а также для членов миньяна [людей, молящихся в синагоге каждый день]», - рассказала Иоффе.

Кроме того, по ее словам, община перед праздником совместно с одним из благотворительных фондов раздала продуктовые наборы нуждающимся, чтобы они могли отметить праздник у себя дома. Наборы включали в том числе и мацу (пресный пасхальный хлеб) ручного изготовления.

В Краснодаре на первый седер собрались лишь 20 человек, поскольку он проходил после окончания шабата, и подготовить более просторный зал у общины не было возможности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный раввин Краснодара и Краснодарского края Менахем Мендель Лазар.

По его словам, второй седер собрал уже 70 человек, и оба седера прошли очень «душевно». Кроме того, община раздала нуждающимся свыше 100 продуктовых наборов.

В октябре 2023 года на фоне обострения палестино-израильского конфликта массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Максимум, с чем мы сталкиваемся - это с бытовым антисемитизмом

И Иоффе и Лазар назвали в целом спокойной ситуацию с антисемитизмом в их городах.Так, Лазар отметил, что полиция поддерживает безопасность общины. «Слава Богу, никаких антисемитских инцидентов у нас нет», - сказал он.

Яэль Иоффе также отметила роль сотрудников МВД, в том числе Центра «Э», в предотвращении инцидентов на почве антисемитизма. «Они работают очень грамотно – на опережение. В городе есть много студентов из стран к югу от России, которые, в принципе, могли выступить с какими-то антисемитскими лозунгами... Но сотрудники Центра «Э» после 7 октября 2023 года четко дали им понять: вы приехали учиться – вот и учитесь. Те, кто захочет заниматься чем-то другим, – депортация в 24 часа. Результат такой профилактической работы виден налицо: максимум, с чем мы сталкиваемся - это с бытовым антисемитизмом на уровне кухонных разговоров», - рассказала она.

Напомним, ранее волгоградская еврейская община не раз сталкивалась с проявлениями антисемитизма. Так, в 2013 году участники байк-шоу закидали камнями принадлежащий еврейской общине детский сад. В городе не раз осквернялись памятные знаки.

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