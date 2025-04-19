Группа СК SOS* озвучила мотивы кампании подачи обращений по делу Сулеймановой

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Организаторы отправки онлайн-обращений в главе Следкома с призывом взять на контроль расследование исчезновения уроженки Чечни Седы Сулеймановой надеются на подвижки в деле поскольку имеют положительный опыт подобных кампаний. По мнению правозащитников, подобные обращения имеют значение для придания ситуации гласности.

Как писал "Кавказский узел", об открытии формы для отправки обращений в СКР с требованием взять на контроль расследование дела Седы Сулеймановой "Кризисная группа СК SOS" сообщила 16 апреля. В аннотации к петиции, озаглавленной "Помогите найти Седу Сулейманову", приводится история исчезновения девушки. В форме отправки приведен также текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину, По состоянию на 1.48 мск 19 апреля, обращение набрало 765 подписей.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена к родственникам в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве. говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Пресс-секретарь Кризисной группы «СК SOS»* Александра Мирошникова отметила, что организация считает эту кампанию очень важной. «Если действительно федеральный Следственный комитет возьмёт дело под свой контроль, то, возможно, оно сдвинется с мёртвой точки. Совершенно очевидно, что в Чечне его просто не расследуют. И в данном случае любые подвижки будут положительным результатом», — заявила она.

Мирошникова подчеркнула, что в недавнем прошлом были случаи, когда вмешательство СКР приводило к положительным изменениям.

«Конечно, это не столь болезненные и тяжёлые кейсы, как в случае с Седой Сулеймановой. Например, был кейс Айшат Магомедовой — девушки, которую родственники избили и насильно увезли обратно в Дагестан. Изначально следственные и правоохранительные органы никак не реагировали на это. Подруга приходила писать заявление, и ей сотрудница МВД показывала видео с Айшат, на котором та избитая, с очевидными кровоподтёками, говорит, что с ней всё хорошо. И только после того, как поднялась шумиха, в дело вмешался федеральный Следственный комитет, а Бастрыкин написал, что берёт дело под личный контроль. Тут же поведение следственных органов изменилось, и родственники в итоге отпустили девушку», — рассказала она.

Отец Айшат Магомедовой по требованию следователя отдал ей телефон, а затем позволил вернуться в Москву. Девушка находится в безопасности, сообщили правозащитники.

Пресс-секретарь Кризисной группы также сообщила, что у «СК SOS»* уже был опыт проведения двух кампаний в деле Сулеймановой. «Была кампания по обращениям в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку факта похищения Седы Сулеймановой из Санкт-Петербурга. Тогда набралось 700 обращений, и действительно в ответ на это Генпрокуратура начала доследственную проверку. Но в ходе этой проверки они пришли к выводу, что никаких нарушений не было, и Седа поехала домой добровольно», — пояснила Мирошникова.

Вторая кампания касалась подачи обращений в Следственный комитет. «Тогда набралось более двух тысяч обращений. Мы думаем, что их количество сильно повлияло на результат, потому что Следственный комитет в итоге возбудил уголовное дело — то есть “спустить на тормозах” не получилось», — подчеркнула она.

«Такие кампании привлекают общественное внимание и заставляют следственные органы хоть как-то реагировать. Следственный комитет обязан ответить на каждое обращение. Даже если это будет отписка — это всё равно заставляет их ни в коем случае не забывать про этот кейс. Важно показывать, в том числе и следственным органам, что люди будут добиваться справедливого расследования», — заключила пресс-секретарь Кризисной группы «СК SOS»*.

14 апреля группа поддержки Седы Сулеймановой также начала сбор подписей под обращением с требованием справедливого расследования дела. За первый день кампании было собрано почти 1300 электронных подписей. Обращение планируется передать в администрацию президента России. Поставить подпись под обращением Елены Патяевой, подруги Седы Сулеймановой, можно на сайте "Где Седа?" (https://gde-seda.ru/)

Правозащитник Игорь Каляпин* отметил, что подобные обращения имеют смысл для придания ситуации гласности. «Если обращений будет много — это знак того, что общество обеспокоено ситуацией. Тогда среагируют и СКР, и администрация президента. Если обращений будет мало — эффекта не будет», — сказал он.

Сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал»* Олег Орлов* скептически оценил эффективность подобной кампании: «Чтобы спасти Седу (или, если она мертва — провести нормальное расследование), эти обращения неэффективны. Нет таких средств в современной России и в мире — тут и обращение в ООН не поможет. Единственное, для чего они полезны — это для придания гласности и привлечения внимания общества к проблеме», — заявил он.

По мнению Каляпина*, существует риск для организаторов таких кампаний. «В глазах властей это опасные люди, создающие определённое напряжение. Хотя ещё десять лет назад таких людей, хоть они и не нравились властям, терпели», — отметил он. В то же время он считает, что сам факт подачи обращений не влечет серьёзных последствий для организаторов.

Олег Орлов* также считает, что опасность для организаторов подобных кампаний не слишком высока. «(Федеральные власти) дали главе Чечни Рамзану Кадырову возможность делать всё, что он хочет в республике и с чеченцами по всей России. Но когда он пытается выйти за рамки, его “бьют по рукам”, выражают недовольство. Другое дело — его окружение, которое может пытаться сделать своему патрону приятное. Поэтому опасность есть, но преувеличивать её не стоит», — подчеркнул он.

Напомним, что 20 марта Елена Патяева, приехавшая в Грозный, провела одиночный пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали ее, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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