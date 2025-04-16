Азербайджанский журналист Бабалы заявил о затягивании процесса по иску о защите чести

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Арестованный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы считает, что суд намеренно затягивает рассмотрение его гражданского иска против сайта Qafqazinfo.az о защите чести и достоинства. Он увязывает этот гражданский процесс с уголовным делом против него.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября 2024 года суд в Баку назначил лингвистическую экспертизу по иску Хафиза Бабалы к провластному изданию Qafqazinfo.az. Экспертиза должна установить, есть ли клевета и оскорбления в публикации издания. Судебный процесс по делу о клевете приостановлен до получения результатов экспертизы. Лингвистическая экспертиза по иску Хафиза Бабалы к провластному азербайджанскому изданию не проводится, из-за этого застопорилось рассмотрение дела о клевете, указала защита 3 февраля.

Журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от провластных изданий, которые заявили, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров. Не получив опровержений, Бабалы подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. 7 мая на заседании по иску Бабалы к сайту Qafqazinfo.az журналист назвал вымыслом публикацию издания о нем.

Бабалы 16 апреля распространил заявление в связи с затягиванием судебного процесса по его гражданскому иску в Наримановском райсуде. В заявлении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» от близких журналиста, Бабалы подчеркивает, что разбирательство по его жалобе против Qafqazinfo.az ведется с февраля 2024 года.

Как отмечает Бабалы, после длительного перерыва в процессе, вызванного назначением лингвистической экспертизы, 10 апреля состоялось заседания суда, о котором он узнал спустя несколько дней постфактум. Бабалы расценил проведение заседания без личного участия как нарушение его прав. «Очередное заседание суда назначено на май месяц и суд срывает все мыслимые разумные сроки разбирательства», - написал Бабалы.

По его мнению, процесс намеренно затягивается. «Затягивают процесс, дожидаясь вынесения заказного приговора в отношении меня по делу Abzas Media в Бакинском суде по тяжким преступлениям по сфабрикованным обвинения. Этот приговор на основе ложных обвинений для них будет служить поводом, чтобы представить клевету, опубликованную обо мне Qafqazinfo.az как правду», - написал Бабалы.

Адвокат журналиста Расул Джафаров в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» подтвердил, что 10 апреля в Наримановском районном суде не было обеспечено участие Бабалы. По его словам, судья Сабина Нуриева объяснила это отказом «конвоя везти арестованных на гражданские процессы».

«Однако в таком случае, они должны были обеспечить участие Хафиза Бабалы хотя бы он-лайн из СИЗО. Но и это не было сделано, что является нарушением прав истца», - сказал Джафаров. Он отметил, что «наконец после многих месяцев ожиданий в суд поступило заключение лингвистической экспертизы», хотя по законодательству на это отводилось всего 1 месяц.

На взгляд адвоката, выводы экспертизы «уклончивы» и не содержат однозначных оценок. «Фактически экспертиза оставляет вынесение оценок на усмотрение суда. То есть указывается, что если изложенные в публикации утверждения будут подтверждены судом по итогам следствия, то они не будут считаться в таком случае, «клеветой», - сказал адвокат.

Он назвал подход экспертизы неприемлемым. «Задачей экспертизы было дать научно обоснованное заключение по конкретным голословным утверждениям о Хафизе Бабалы, не подкрепленным никакими доказательствами», - отметил адвокат.

28 декабря 2023 года издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу Abzas Media Хафиз Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Этот же текст был опубликован на сайте газеты "Ики сахиль", а также озвучен на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. 30 апреля 2024 года суд не удовлетворил иск Бабалы к телеканалу ATV, а 13 мая Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил иск Бабалы к газете "Ики сахиль". Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационные жалобы Бабалы на решения судов по аналогичным искам к телеканалу ATV и газете "Ики сахиль".

Адвокат подчеркнул, что по гражданскому иску суд должен выносить собственное решение, исходя из фактических обстоятельств дела. «То, что будет выноситься другим судом по уголовному делу – это отдельная история с возможностями обжалования в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека», - сообщил Джафааров.

Сотрудник Наримановского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что процесс по иску Бабалы продолжается и «сроки разбирательства оправляются судьей в зависимости от обстоятельств дела».

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Впоследствии по делу Abzas Media был арестован также экономист Фарид Мехрализаде. В середине августа всем фигурантам дела были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях по семи статьям УК Азербайджана. Предварительное следствие завершилось 10 сентября. Кому были посвящены громкие антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

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