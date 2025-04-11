Сбор мазута на дне моря в Анапе приостановлен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолазы из-за шторма приостановили подъем мазута со дна моря у побережья Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта оперштаб Кубани сообщил, что водолазы в Анапе продолжают собирать мазут со дна моря. 4 апреля МЧС заявило, что на пляжах Анапы и Темрюкского района водолазы собрали с начала работ более 214 тонн "нефтесодержащих отходов".

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что из затонувших частей танкеров продолжает течь мазут, заявил эколог.

Водолазы приостановили подъем нефтепродуктов со дна моря около села Витязево и анапского пляжа Джемете в связи с непогодой, сообщил сегодня глава пресс-службы краевого управления МЧС Александр Субочев.

"Водолазные работы временно приостановлены из-за шторма и начнутся снова, как только он прекратится", - приводит его слова "Интерфакс".

На пляжах Анапы и Темрюкского района водолазы обследовали почти 3,6 тысячи квадратных метров дна и собрали более 228 тонн "нефтесодержащих отходов", сообщило сегодня МЧС.

Кроме того, на побережье Краснодарского края собрано почти 154 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки, отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Анапе умеренный дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 11 метров в секунду. В ночь на 12 апреля также ожидаются осадки, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.