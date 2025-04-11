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10:35, 11 апреля 2025

Власти отчитались о ходе очистки побережья в Анапе

Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 11 апреля 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13196

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты меняют на пляжах Анапы загрязненные мазутом защитные сети на новые, рапортовал оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

На Центральном пляже Анапы сегодня меняют защитные сети, в течение дня планируется замена около 900 метров полипропиленовых сетей, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Загрязненные сети вывозят на предприятие по переработке, пояснил начальник Псебайского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» Александр Гореликов.

"В данный момент производим замену сетей на протяжении 350 метров на Центральном пляже. После реки Анапки еще метров 300 замазученных сетей поменяем, и от проезда «Восход» до проезда «Тополиный-4» будем класть новые сети полностью, где-то примерно в 850−900 метров", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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