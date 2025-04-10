Экологи сообщили о гибели более 120 дельфинов на фоне разлива мазута в Краснодарском крае

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В марте-апреле на побережье Краснодарского края обнаружены 127 погибших дельфинов, сообщила директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля на трех участках побережья близ Анапы обнаружены новые выбросы мазута.

В Черном море начался сезон выбросов китообразных, длящийся с марта по июнь. Он связан, в частности, с тем, что иммунитет животных ослаблен после зимы. Однако этот процесс происходит на фоне последствий от масштабного разлива мазута.

"За март мы обнаружили 104 погибших дельфина", - сказала Татьяна Белей. Она также уточнила, что за первые шесть дней апреля команда центра зафиксировала гибель 23 китообразных, сообщает ТАСС.

7 февраля Белей сообщала, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Краснодарского края погибло минимум 84 особи. Тогда она поясняла, что у китообразных могут быть "отложенные последствия" - накопленные в организме токсичные вещества могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям. По этой причине невозможно спрогнозировать, сколько особей погибнут от последствий ЧП

Выброс мазута зафиксирован на одном пляже Анапы

Сегодня выбросы небольших фрагментов нефтепродуктов зафиксировали на одном участке побережья Анапы – пляже отеля «Пляжный поселок». Специалисты убирают новые выбросы в первую очередь. После этого они планируют продолжить очистку песка от мелкой фракции мазута.

Отметим, что экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края. Пальмовое масло вредно для обитателей моря, поскольку при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, указала сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. "Масло — это органическое вещество, и если оно не смешается сильно с мазутом, то через время оно само пропадет", - считывает эколог Евгений Витишко.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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