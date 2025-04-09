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16:16, 9 апреля 2025

Выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы

Очистка пляжей Анапы. Фото: https://t.me/opershtab23/13178

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На трех участках побережья близ Анапы сегодня обнаружены новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел",  7 апреля море вынесло нефтепродукты на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. 

Мелкие фрагменты нефтепродуктов у кромки воды найдены близ отеля «Пляжный поселок», а также на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

 Кроме того, выбросы мазута зафиксированы на центральном пляже Анапы. Работающая там команда из Абинского района отчиталась, что новые фрагменты мазута убирают в первую очередь, «затем продолжают деликатную очистку береговой линии».

«Имеются незначительные выбросы мазута на протяжении береговой полосы. Состояние защитного вала удовлетворительное», - говорит голос за кадром в ролике, описывающие работы на центральном пляже Анапы. 

Сегодня же МЧС России отчиталось об очистке более 300 квадратных метров на береговой линии у морского порта Анапы, где продолжается очистка камней. на которые выбросило нефтепродукты. Установлены боновые заграждения, которые помогают защитить акваторию от распространения мелкой фракции мазута. Вдоль берега воду обрабатывают сорбентом, чтобы собирать смытые нефтепродукты, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. 

«Зв сутки удается очистить порядка 50 квадратных метров», - утонил представитель пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Отметим, что экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края. Пальмовое масло вредно для обитателей моря, поскольку при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, указала сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. "Масло — это органическое вещество, и если оно не смешается сильно с мазутом, то через время оно само пропадет", - считывает эколог Евгений Витишко.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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