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10:43, 10 апреля 2025

Жители Таганрога рассказали о восстановлении домов после атаки БПЛА

Выбитые окна в одном из домов после атаки БПЛА на Таганрог. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Таганрога от 02.04.25, https://t.me/taganrogadmin/11045

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большинство последствий атаки беспилотников на Таганрог в ночь на 2 апреля ликвидированы - власти вставили выбитые взрывом окна, в тоже время власти не выполнили обещания помочь с ремонтом после атаки дрона в июле 2023 года, рассказали горожане. 

Как писал "Кавказский узел", два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранен, по официальным данным, один человек. Власти города пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге Ростовской области в ночь на 2 апреля повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных и четырех частных домах, а также пострадали три автомобиля.

Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий, пользователи соцсетей указали, что перед атакой не было сирен. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.


Дом 57 по улице Лизы Чайкиной не пострадал, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель на условиях анонимности.  "У нас только стекла вылетели, но уже все вставили", - отметил он.

Житель еще одного пострадавшего дома, на улице Ленина, 147, сообщил, что представители властей заменили девять выбитых окон. Он также подчеркнул, что проблема с отоплением, на которую жаловались жильцы дома вскоре после падения обломков дрона, также устранена.

В риэлтерской фирме, продающей квартиру в доме по Инициативной улице 78, «Кавказскому узлу» сообщили, что сдаваемая ими квартира не пострадала, а выбитые стекла в других квартирах уже вставлены.

Всего по сообщению главы города Светланы Камбуловой в ее телеграмм-канале, помимо этих трех многоквартирных домов пострадали
также семь частных домов, и как минимум в одном из них стекла уже вставлены.

Председатель гаражно-строительного кооператива 56, где, согласно комментариям в телеграмм-канале главы города, из-за падения обломков БПЛА с декабря 2024 года нет света, заверил корреспондента «Кавказского узла», что этой проблемы нет. «У нас не пострадали ни машины, ни гаражи, ни кабель», - отметил он.

Я до сих пор обращаюсь во все инстанции. Жду, когда обещанный балкон поставят

Однако, у жителей Таганрога есть и претензии к тому, как ликвидируются последствия более ранних обстрелов города. Так, жительница города Светлана Афоничева отметила, что после падения ракеты С-200 в июле 2023 года рядом с ее домом, ей так и не восстановили балкон, разрушенный в результате взрыва. «Я попала на капремонт. От властей  мне поставили два окна и всё. Я до сих пор обращаюсь во все инстанции. Жду, когда обещанный балкон поставят», - отметила она.

Последствия удара по Таганрогу в июле 2023 года. Скриншот фото из Telegram-канала КПРФ.Дон от 28.07.23, https://t.me/KommunistDon/462728 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. Владельцы квартир близ места происшествия подали заявления на компенсации, выплаты уже начались, заявили власти.

Ростовский журналист Сергей Резник, отметил в комментарии «Кавказскому узлу», что активность властей в Таганроге вызвана не только сменой власти в городе, но и сменой власти в регионе. "Конечно, зависит от конкретных людей. В Таганроге сейчас мэр бывшая первый заместитель ростовского мэра, а до того был совершенно <плохо работающий> мэр. Но тут еще и сменился губернатор. От городских чиновников стали больше требовать – а не просто присутствовать".

Адвокат Феликс Вертегель подчеркнул, что люди могут требовать компенсацию от разрушения или повреждения их жилья дроном только если это записано в страховом договоре. "Что касается помощи властей, то формально они помогать не обязаны, и их помощь – дело добровольное. Но фактически это рассматривается как неофициальное обязательно перед населением", - заявил он.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что ведется прием заявлений на получение единовременной выплаты. "На данный момент уже обработаны 46 заявлений. Выплаты будут произведены в самое ближайшее время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс оказания помощи пострадавшим и вернуть людям комфортные условия проживания", - написала она в своем Telegram-канале 7 апреля.

Напомним, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим. 

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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