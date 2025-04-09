Защита Эльдукаева заявила о нарушениях при расследовании его дела

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В материалах дела уроженца Чечни, бывшего военного Тархана Эльдукаева нет распоряжения руководства Следкома России о передаче расследования в производство следователя Главного следственного управления, следовательно, по мнению защиты, расследование велось незаконно.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что следователи завершили расследование дела уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Следствие потребовало от защитников Эльдукаева завершить ознакомление с материалами дела к 20 февраля. 12 марта Генпрокуратура утвердила обвинение Эльдукаеву и направила его дело на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы. В конце марта стало известно, что дело Эльдукаева было передано в военный суд, так как на момент совершения предполагаемых преступлений он был военнослужащим.

В гарнизонном военном суде Москвы начались предварительные слушания по уголовному делу Тархана Эльдукаева. Обвинение ходатайствовало о продлении ему срока заключения под стражу на полгода, до 13 сентября, суд утвердил ходатайство, пишет сегодня, 9 апреля "Коммерсант".

Защита также подала ряд ходатайств. В них она настаивает на прекращении уголовного преследования Эльдукаева в связи с истечением срока давности, а также о возвращении материалов дела в прокуратуру, а затем следователю. По словам защиты, в материалах не было распоряжения руководства Следкома России о передаче расследования дела в отношении военнослужащего Эльдукаева в производство "гражданского" следователя Главного следственного управления, следовательно, расследование велось незаконно.

Защита попросила судью обеспечить заключение Эльдукаевым контракта с министерством обороны для отправки в зону СВО. Кроме того, адвокаты попросили - в случае отклонения других ходатайств - провести суд с участием присяжных.

Суд дал время обвинению для подготовки ответов по заявлениям защиты, вопрос с СВО решен не было, следующее заседание по делу назначено на 22 апреля.

Напомним, уроженец Чечни Тархан Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо. Ранее также ему вменялось похищение Руссо, затем это обвинение было снято.

Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, отметили ранее азербайджанские аналитики.

В сентябре 2018 года Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

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