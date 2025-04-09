RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:04, 9 апреля 2025

Защита Эльдукаева заявила о нарушениях при расследовании его дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В материалах дела уроженца Чечни, бывшего военного Тархана Эльдукаева нет распоряжения руководства Следкома России о передаче расследования в производство следователя Главного следственного управления, следовательно, по мнению защиты, расследование велось незаконно.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что следователи завершили расследование дела уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Следствие потребовало от защитников Эльдукаева завершить ознакомление с материалами дела к 20 февраля. 12 марта Генпрокуратура утвердила обвинение Эльдукаеву и направила его дело на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы. В конце марта стало известно, что дело Эльдукаева было передано в военный суд, так как на момент совершения предполагаемых преступлений он был военнослужащим.

В гарнизонном военном суде Москвы начались предварительные слушания по уголовному делу Тархана Эльдукаева. Обвинение ходатайствовало о продлении ему срока заключения под стражу на полгода, до 13 сентября, суд утвердил ходатайство, пишет сегодня, 9 апреля "Коммерсант".

Защита также подала ряд ходатайств. В них она настаивает на прекращении уголовного преследования Эльдукаева в связи с истечением срока давности, а также о возвращении материалов дела в прокуратуру, а затем следователю. По словам защиты, в материалах не было распоряжения руководства Следкома России о передаче расследования дела в отношении военнослужащего Эльдукаева в производство "гражданского" следователя Главного следственного управления, следовательно, расследование велось незаконно.

Защита попросила судью обеспечить заключение Эльдукаевым контракта с министерством обороны для отправки в зону СВО. Кроме того, адвокаты попросили - в случае отклонения других ходатайств - провести суд с участием присяжных.

Суд дал время обвинению для подготовки ответов по заявлениям защиты, вопрос с СВО решен не было, следующее заседание по делу назначено на 22 апреля.

Напомним, уроженец Чечни Тархан Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо. Ранее также ему вменялось похищение Руссо, затем это обвинение было снято.

Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, отметили ранее азербайджанские аналитики.

В сентябре 2018 года Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:47, 8 апреля 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:11, 8 апреля 2025
Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного
15:18, 8 апреля 2025
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
22:19, 7 апреля 2025
Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне
19:53, 7 апреля 2025
Житель Краснодара заподозрен в призывах к терроризму
16:48, 7 апреля 2025
Ереван отверг обвинения в обстрелах территории Азербайджана
Все события дня
Новости
02:25, 9 апреля 2025
Работа трех аэропортов юга России временно ограничена
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
23:24, 8 апреля 2025
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане
Рамзан Кадыров с женой и старшей дочерью. Скриншот публикации на странице youm7 в Instagram https://www.instagram.com/youm7/p/ClAwgE-N1VY/?img_index=2
23:52, 7 апреля 2025
Аналитики поспорили о мотивах удалять жену и дочерей Кадырова из реестра юрлиц
Школьники просят прощения. 6 апреля 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/vlad_chastnyi_privatnyi_butylka
17:59, 7 апреля 2025
Унижение очевидцев инцидента с уроженцами Чечни привело к серии публичных извинений
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
21:57, 4 апреля 2025
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Село Самашки. Фото: https://argumentua.com/stati/tragedii-chechenskogo-sela-samashki-20-let-foto Массовое убийство жителей села Самашки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
08 апреля 2025, 23:24
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше