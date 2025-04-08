Оперштаб рапортовал об отсутствии новых выбросов в Анапе

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На пляжах Анапы не обнаружено новых выбросов мазута. При этом за минувшие сутки только с Бугазской косы вывезены более 20 тонн замазученного песка.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля оперштаб отчитался о начале уборки защитных валов на Бугазской косе в рамках подготовки к курортному сезону. 7 апреля море вынесло нефтепродукты на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. Экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог. 2 и 3 апреля краевые власти заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, указал эколог Евгений Витишко.

8 апреля команды муниципалитетов не зафиксировали новых выбросов мазута на побережье Анапы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края по итогам утреннего мониторинга береговой линии, который представители городов и районов Краснодарского края провели на закрепленных за ними участках.

Оперштаб отчитался, что участники ликвидации последствий экокатастрофы продолжают деликатную очистку пляжей от фрагментов мазута.

При этом на Бугазской косе в течение дня 7 апреля собрано и вывезено 587 мешков загрязненного мазутом песка и грунта, что составляет почти 20,5 тонн. Там же были обнаружены 13 мертвых птиц и мертвый дельфин, живая птица передана на реабилитацию, говорится в другом сообщении оперштаба.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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