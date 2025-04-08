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06:45, 8 апреля 2025

46 жителей Таганрога подали заявления на получение компенсаций после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге началось застекление домов, поврежденных при атаке беспилотников 1 апреля. Выявлены еще восемь поврежденных домов - семь частных и один многоквартирный. Заявления на получение компенсаций подали уже 46 человек.

Как писал "Кавказский узел", два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранен, по официальным данным, один человек. 2 апреля власти города отчитались, что окна и оконные рамы повреждены в трех многоквартирных и четырех частных домах, также повреждены три автомобиля.

Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий, пользователи соцсетей указали, что перед атакой не было сирен. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

Заявления на получение компенсаций после атаки БПЛА на Таганрог 1 апреля подали уже 46 человек, сообщила 7 апреля глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что прием заявлений продолжается, выплаты тем, кто уже их подал, будут произведены в ближайшее время.

Камбулова также сообщила, что ремонт поврежденных домов уже начался, всего, по данным специалистов муниципальной комиссии, из-за атаки беспилотников повреждены 196 окон, их уже начали менять. В частности, по данным на 7 апреля установлено девять стеклопакетов в доме 147 на улице Ленина, 63 стеклопакета в доме 57 на улице Лизы Чайкиной, а также пять окон в частном доме на улице Горького.

Также глава города отметила, что повреждения стекло и оконных конструкций выявлены в многоэтажном доме 78 на улице Инициативной и в семи частных домах, все они также включены в план восстановительных работ.

Напомним, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим. 

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Автор: "Кавказский узел"

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