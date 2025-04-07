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12:57, 7 апреля 2025

Отказ главы Хубара уйти в отставку обернулся прокурорской проверкой

Село Хубар. Фото: https://www.instagram.com/kavkaz_uzel.eu/p/DH-oYu1MfCD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава дагестанского села Хубар отказался исполнить решение депутатов о его досрочной отставке и пожаловался в прокуратуру. Ведомство начало проверку по его заявлению, а сотрудники сельсовета пригрозили забастовкой.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля собрание депутатов сельского поселения Хубарский решило досрочно прекратить полномочия главы села Хубар Камильпаши Хайбулаева. Депутаты обосновали решение тем, что в последние два года признавали неудовлетворительными годовые отчеты главы села, а кроме того, в карте генплана, который отчуждает 236 гектаров земли, глава села поставил свою подпись и печать без согласования с депутатами.

В феврале жители села Хубар заявили, что власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилегающих к Хубару, и вернуть земли селу. По их словам, генплан был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат сельского собрания Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые в августе 2024 года на основании устава села приняли решение взять земли на баланс сел.

Представители сельсовета запланировали на 10 апреля начало забастовки, заявив, что отправленный в отставку глава села Хубар "не передает печать и сменил замки", сообщил 5 апреля "Черновик".

Он не признаёт своего отстранения, обратился в прокуратуру

Глава села закрыл свой кабинет, забрал ключи и печати, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" секретарь администрации сельсовета "Хубарский" Камиль Атаев. "Он не признаёт своего отстранения, обратился в прокуратуру. На основании его заявления проходит проверка, опрашиваются сотрудники сельской администрации", - рассказал он.

Меры принуждения главы села к уходу с поста регулируются федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и уставом муниципального образования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Магомед Исаев.

По его словам, если сельсовет принял решение об отставке главы села, а тот отказывается покинуть должность, то сельсовет может обратиться в суд с заявлением о признании законным решения об отставке. Если суд подтвердит правомерность отставки, то решение становится обязательным для исполнения.

Проверить законность действий главы села и сельсовета вправе также прокуратура. Если глава незаконно удерживает пост, прокурор может внести представление об устранении нарушений или обратиться в суд. Если же глава села продолжает исполнять обязанности после законного отстранения, это может квалифицироваться по статье 19.1 КоАП РФ как самоуправство.

Отставка - это прекращение полномочий, а не увольнение с работы

Что касается забастовки, то она регулируется Трудовым кодексом как метод разрешения коллективного трудового спора, отметил юрист. "Но глава села не работник в классическом понимании. Его статус определяется муниципальным правом, а не трудовым договором. Отставка - это прекращение полномочий, а не увольнение с работы. Забастовка возможна, только если спор касается трудовых прав работников, например, невыплаты зарплаты сотрудникам администрации. Без подробного изучения ситуации трудно сказать, законна в данном случае забастовка или нет, так как отказ главы уйти с поста - это административно-правовой, а не трудовой конфликт. В любом случае сельсовет может обратиться в суд для подтверждения законности отставки и привлечь прокуратуру для надзора", - сказал Магомед Исаев.

Комментариями от Камильпаши Хайбулаева "Кавказский узел" пока не располагает.

26 марта депутат собрания села Хубар Рашид Исаков подал документы на соискание должности главы Казбековского района. Конкурсная комиссия должна вынести решение 8 апреля.

Зарегистрированы шесть кандидатов на должность главы района

Для участия в выборах главы Казбековского района зарегистрировались шесть кандидатов, в том числе действующий глава района Гаджимурад Мусаев, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" депутат Рашид Исаков.

"Заседание конкурсной комиссии состоится утром 8 апреля. Она изучит документы кандидатов, проведет среди них конкурс. Для оставшихся в списке претендентов состоится голосование. Причем голосование запланировано через час после заседания комиссии. Получается, не останется времени для высказывания претензий, агитации", - сказал он.

Напомним, 5 марта стало известно, что Рашид Исаков предложил главе Казбековского района Гаджимураду Мусаеву выйти 6 апреля на бойцовский поединок из-за прозвучавших в телефонном разговоре оскорбительных слов. Исаков добавил, что, если глава района не явится на бой, он оставляет за собой право избить его в любом месте, но подчеркнул, что "это не угроза, а только обещание".

Вызов на бойцовский поединок нельзя однозначно квалифицировать как угрозу, и для полицейской проверки необходимо заявление потерпевшего, прокомментировали юристы.

6 апреля сельчане и сотрудники полиции прибыли в село Дылым, где был запланирован бойцовский поединок. Однако глава района не приехал, и поединок не состоялся.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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