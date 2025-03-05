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19:54, 5 марта 2025

Депутат из Хубара вызвал на поединок главу Казбековского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков призвал главу Казбековского района Гаджимурада Мусаева выйти на бой и ответить за нанесенные в телефонном разговоре оскорбления. 

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля группа жителей села записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые на основании устава села 20 августа 2024 года приняли решение взять земли на баланс сел. Власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилежащих к Хубару, и вернуть земли селу, считают сельчане. Минимущества Дагестана отчиталось о создании рабочей группы.

Ранее глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в телефонном разговоре с муниципальным депутатом нецензурно обругал сельчан. В аудиозаписи разговора, опубликованной в телеграм-канале "Да!", мужчина, который, как утверждается, является Мусаевым, говорит: "Я выделил деньги, я разработал генеральный план, до 2030 года - развитие сельского поселения. Не хотите... Ни один человек не хочет. Идите вы тогда на ... [далее используется обсценная лексика]". Затем беседа происходит не на русском. Понятна лишь фраза: "Причем тут Дагестан". Мусаев  признал подлинность записи. "Этот разговор состоялся между двумя взрослыми мужчинами и носил частный характер. К сожалению, одна из сторон решила записать его и использовать в информационном поле. Я ожидал честного и открытого диалога, а не таких провокационных действий. Прозвучавшие в разговоре резкие слова не были адресованы всем жителям села Хубар. Это был эмоциональный ответ конкретным собеседникам. Тем не менее, я осознаю, что подобные выражения могли быть восприняты иначе, и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения всем, кто мог ошибочно принять эти слова на свой счет", - написал, в частности, он в своем Telegram-канале

Депутат  села Хубар Рашид Исаков в письме к главе Казбековского района Гаджимураду Мусаеву заявил, что  ранее использованная главой района обсценная лексика была направлена в его адрес, хотя прямо Мусаев этого не указал, сообщил сегодня Telegram-канал Baza, опубликовав текст письма.

"Я выступаю против  твоей политики, которую ты десятилетиями проводишь в отношении жителей села Хубар. Я однозначно против принятия такого генплана, который предложил ты, так как такой Генплан наносит только ущерб интересам жителей села Хубар", - указал Исаков.

Исаков вызвал главу района на бой, пояснив, что оскорбления в адрес сельчан тот перевел "в личную плоскость". Я лично вызываю тебя подтвердить свои слова и драться один на один (на борцовском ковре или боксерском ринге), в перчатках", - написал депутат. Он предложил провести бой в детской юношеской-спортивной школе в селе Дылым 6 апреля, по окончанию месяца Рамадан.

При этом Исаков заявил, что если глава района не явится на бой, он оставляет за собой право избить его за личные оскорбления в любом месте, в том числе и в здании администрации.

К 19.50 мск Мусаев в своем Telegram-канале не прокомментировал призыв депутата.

17 февраля учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также провели сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить.  24 февраля учителя школы в Хубаре прекратили забастовку, так как Исаков был восстановлен в должности и приступил к работе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", а "речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить". Он пригрозил педагогам дагестанских школ, где произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов в селе Хубар из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

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Автор: "Кавказский узел"

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