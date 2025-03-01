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22:33, 1 марта 2025

Жители Хубара призвали вернуть селу земли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилежащих к Хубару, и вернуть земли селу, считают сельчане. Минимущества Дагестана отчиталось о создании рабочей группы.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также провели сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить.  24 февраля учителя школы Хубар прекратили забастовку, так как Исаков был восстановлен в должности и приступил к работе.

21 февраля группа жителей села записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков  сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые на основании устава села 20 августа 2024 года приняли решение взять земли на баланс сел.

В Дагестане создана рабочая группа для решения земельных проблем села Хубар, -сообщило 1 марта в своем телеграм-канале Минимущества Дагестана.

"По поручению председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, данного по результатам рабочего выезда в Казбековский район, Минимуществом сформирована рабочая группа для решения земельных и имущественных вопросов в селе Хубар. Возглавит группу вице-премьер — министр Заур Эминов. В рамках работы будет проведена инвентаризация земель, а также предложены правовые механизмы для решения проблемных вопросов. В состав группы вошли представители Росреестра, Роскадастра, Минстроя Дагестана, а также инициативная группа жителей села. Первое заседание рабочей группы состоится на следующей неделе. О результатах её работы будет сообщено дополнительно", - сказано в публикации.

Ранее в Минимущества Дагестана сообщили, что по данным жителей села Хубар, при подготовке генплана в границы села были включены не все земельные массивы. По данным министерства, было установлено, что генеральный план прошел процедуру публичных слушаний. В результате выяснилось, что часть земельного участка площадью около 100 гектаров не была включена в границы муниципалитета. В настоящее время он поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован за муниципальным образованием "сельсовет Хубарский" на праве собственности, что исключает возможность его незаконного отчуждения, проинформировали в ведомстве.

Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что публичных слушаний как таковых не было.

"Генеральный план публичных слушаний не прошёл, приезжали пару человек, вызвали ещё пару местных жителей, которые в этом не разбираются, показали им карту, фото сделали, и уехали. До этого в 2016 году глава администрации села самолично подписывает контракт с ООО «Земля», чтобы сделать генеральный план. С жителями, которые лучше знают ситуацию, даже не посоветовались. Они изменили карту и границы участков, и там не 100 гектаров, а 236, которые граничат с Сулакским каньоном. Главное условие жителей - полностью передать эти земли муниципалитету", - рассказал депутат.

Он добавил, что помимо спорных 236 га земель, еще около тысячи гектаров земель сельского поселения находятся в зоне отгонного животноводства в Бабаюртовском районе. Они, согласно ответа на запрос в прокуратуру Дагестана, переданы по договоренности ООО «Хубар». Этот договор тоже никто не видел, сказал Исаков. "Я лично с депутатами села и жителями приезжал на это место, чтобы устроить рабочую встречу, посмотреть на месте, что здесь происходит. Но нас встретили работники полиции, которые сказали, что от главы села Хубар поступило сообщение, что здесь собираются устроить противозаконную акцию", - говорит Исаков.

Житель села Хубар Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что селяне не могут пользоваться землями, переданными ООО «Хубар».

"Не можем там выпасать скот, косить сено. Сразу приезжают представители так называемых владельцев земли, и грозят вызвать полицию", - говорит Магомед.

"Эти земли розданы в аренду сторонним людям. Там разводят скот, по нашим данным, несколько сот голов крупного рогатого скота, часть отдали в аренду под рисовые чеки. Сами жители ничего с этого не имеют, и нам запрещено пользоваться этими землями», - рассказал житель села Али.

28 марта в телеграм-канале «Черновика» было размещено видеообращение участников СВО из села Хубар к президенту России. 

"Несмотря на то, что в село Хубар Казбековского района выезжала правительственная делегация и вопрос с землями и школой взят на личный контроль руководства Республики Дагестан, данная тема все равно тревожит участников СВО - выходцев из этого села. В "Черновик" попало два видеообращения от участников СВО, в котором они просят президента России Владимира Путина лично вмешаться в ситуацию в с. Хубар, а также уволить главу Казбековского района Гаджимурада Мусаева с должности в связи с его высказываниями в адрес сельчан", - говорится в публикации.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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