Рашид Исаков вступил в борьбу за пост главы Казбековского района

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Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков подал документы на соискание должности главы Казбековского района. Конкурсная комиссия должна вынести решение два дня спустя после даты назначенного Исаковым поединка с нынешним главой района.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта стало известно, что депутат собрания села Хубар Рашид Исаков предложил главе Казбековского района Гаджимураду Мусаеву выйти 6 апреля, после месяца поста Рамадан, на бойцовский поединок из-за прозвучавших в телефонном разговоре оскорбительных слов. Исаков добавил, что, если глава района не явится на бой, он оставляет за собой право избить его в любом месте. "Это не угроза, а только обещание", - уточнил Исаков в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Вызов на бойцовский поединок нельзя однозначно квалифицировать как угрозу, и для полицейской проверки необходимо заявление потерпевшего.

Ранее глава района в телефонном разговоре с муниципальным депутатом допустил нецензурные ругательства. Позднее он пояснил, что "прозвучавшие в разговоре резкие слова" не были адресованы всем жителям села Хубар, а это был "эмоциональный ответ конкретным собеседникам". При этом Гаджимурад Мусаев извинился перед всеми, кто мог ошибочно принять его слова на свой счет.

Рашид Исаков 26 марта сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня подал документы для участия в выборах на пост главы Казбековского района. Соответствующее подтверждение о приеме документов ему выдано на руки (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Как пояснил Исаков, вначале конкурсная комиссия состоит из шести человек. Трое назначены главой Дагестана – это замначальника управления главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению Али Ибрагимов, главный специалист-эксперт данного управления Ахмед Магомедов и замначальника правового управления главы Дагестана Арсен Фатуллаев. Трое представляют администрацию и общественность Казбековского района – зампредседателя собрания депутатов района Нурахма Меджидов, главный редактор газеты "Чапар" Икрамудин Салимханов и главврач Казбековской центральной больницы Рашид Амиев. Комиссия вначале изучает документы кандидатов, затем проводит для них конкурс. 8 апреля состоится голосование.

17 февраля учителя школы в селе Хубар объявили бессрочную забастовку с требованием восстановить в должности прежнего директора школы. Жители села также провели сход, на котором потребовали восстановить в должности директора школы Магомедрасула Исакова, а действующего директора, Зулумхана Гаджимагомаева, уволить. 24 февраля учителя школы в Хубаре прекратили забастовку, так как Исаков был восстановлен в должности и приступил к работе.

21 февраля группа жителей села записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые на основании устава села 20 августа 2024 года приняли решение взять земли на баланс сел. Власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилежащих к Хубару, и вернуть земли селу, считают сельчане. Минимущества Дагестана отчиталось о создании рабочей группы.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что конфликт в селе Хубар, где учителя школы объявили забастовку, "выглядит искусственным", а "речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить". Он пригрозил педагогам дагестанских школ, где произошли конфликтные ситуации, ответственностью за нарушение права школьников на образование. Забастовка педагогов в селе Хубар из-за увольнения директора связана с земельным конфликтом, а не с политикой, а Меликова ввели в заблуждение, указал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов в обращении к премьер-министру Дагестана.

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