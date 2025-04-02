Депутаты Хубара отправили в отставку главу села

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Собрание депутатов села Хубар досрочно отправило своим решением в отставку главу села Камильпашу Хайбулаева, который подписал карту возмутившего сельчан генплана без согласования с депутатами.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля группа жителей села записала видеообращение по поводу генплана, который, по их словам, был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат собрания села Хубар Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания взять их на баланс сел. Сельчане призвали власти разобраться с принадлежностью земель и вернуть их Хубару. Минимущества Дагестана отчиталось о создании рабочей группы.

Собрание депутатов сельского поселения Хубарский решило сегодня прекратить досрочно полномочия главы села Хубар Камильпаши Хайбулаева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Рашид Исаков. Копия решения, датированного 2 апреля, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Исаков пояснил, что представительный орган муниципального образования, согласно статье 74.1. федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вправе отправить главу муниципалитета в отставку по инициативе депутатов. В последние два года депутаты признавали неудовлетворительными годовые отчеты главы села, и это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Депутат добавил, что в карте генплана, который отчуждает 236 гектаров земли, глава села поставил свою подпись и печать, хотя он обязан был согласовать этот вопрос после одобрения депутатами.

По словам Исакова, в Хасавюртовском районном суде сейчас рассматривается дело по статье о растрате с использованием служебного положения, возбужденное против главы села в связи с неправомерным расходованием средств при реконструкции водопроводных сетей в Хубаре.

Комментариями от главы села Хубар Хайбулаева по поводу его досрочного отстранения "Кавказский узел" пока не располагает.

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