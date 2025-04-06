Глава Казбековского района избежал поединка с депутатом из Хубара

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Сельчане и сотрудники полиции прибыли в село Дылым, где был запланирован бойцовский поединок между депутатом из села Хубар Рашидом Исаковым и главой Казбековского района Гаджимурадом Мусаевым. Однако чиновник не приехал, и поединок не состоялся.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта стало известно, что депутат собрания села Хубар Рашид Исаков предложил главе Казбековского района Гаджимураду Мусаеву выйти 6 апреля, после месяца поста Рамадан, на бойцовский поединок из-за прозвучавших в телефонном разговоре оскорбительных слов.

Исаков добавил, что, если глава района не явится на бой, он оставляет за собой право избить его в любом месте, но подчеркнул, что "это не угроза, а только обещание". Вызов на бойцовский поединок нельзя однозначно квалифицировать как угрозу, и для полицейской проверки необходимо заявление потерпевшего, прокомментировали юристы.

Намеченный на сегодня бойцовский поединок, который должен был пройти в детско-юношеской спортивной школе в селе Дылым, не состоялся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Рашид Исаков.

"Из Хубара приехали жители села, аксакалы, но глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев не явился. На звонки он не ответил. На месте планировавшегося поединка собралось около 70 сотрудников полиции, были и люди, пытавшиеся спровоцировать меня и жителей села на антизаконные действия. Я сказал, что с народом не воюю, с властями у нас проблем нет, мне нужен только Мусаев. […] Всё завершилось нормально, без всяких эксцессов", - рассказал депутат.

Комментариями от Гаджимурада Мусаева относительно несостоявшегося поединка "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее глава района в телефонном разговоре с муниципальным депутатом допустил нецензурные ругательства. Позднее он пояснил, что "прозвучавшие в разговоре резкие слова" не были адресованы всем жителям села Хубар, а это был "эмоциональный ответ конкретным собеседникам". При этом Гаджимурад Мусаев извинился перед всеми, кто мог ошибочно принять его слова на свой счет.

В феврале жители села Хубар заявили, что власти должны разобраться с принадлежностью земель, прилегающих к Хубару, и вернуть земли селу. По их словам, генплан был составлен администрацией района в ущерб интересам сельчан. В этом генплане 236 гектаров "исторических земель села Хубар" передаются в состав вновь создаваемого села в Сулакском каньоне, заявили они. Депутат сельского собрания Рашид Исаков сообщил, что также 1138 гектаров земель было передано ООО "Хубар". Эти земли сдаются в аренду, несмотря на решение депутатов сельского собрания, которые в августе 2024 года на основании устава села приняли решение взять земли на баланс сел.

7 марта жители Хубара на встрече с чиновниками Минимущества потребовали корректировки генплана. Представители властей в ответ предложили подготовить проект изменений для рассмотрения в правительстве республики.

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