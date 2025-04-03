Адвокату Алаудинова продлен срок в СИЗО

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Адвокат из Чечни Денис Шапиро оставлен под стражей по делу о мошенничестве. Следствие отказалось разрешить ему заключить контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2024 года стало известно, что суд в Москве заключил под стражу адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро, который обвиняется в мошенничестве: следователи считают, что Шапиро получал деньги за помощь в закрытии уголовного дела. По данным ТАСС, в последнее время Денис Шапиро представлял интересы ряда участников военной операции, в том числе командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что арестованный в Москве Денис Шапиро был его адвокатом после отравления Алаудинова и помогал подразделениям "Ахмата", но призвал не спекулировать на теме задержания адвоката.

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей адвоката адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Решение вступит в силу 8 апреля, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Мосгорсуда.

Следователь отказал Шапиро, который находится в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, в заключении контракта с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции, сообщил 2 апреля ТАСС.

"Следователь отказал Денису Шапиро в его просьбе заключить контракт с Минобороны для дальнейшего убытия в зону СВО с целью принятия там участия в боевых действиях", - привело агентство слова знакомого с ситуацией источника.

Защита обвиняемого неоднократно указывала в суде на заседаниях по продлению меры пресечения и в апелляции об участии Шапиро в зоне СВО до возбуждения уголовного дела и его задержания, на оказании им помощи военнослужащим и наличии у него наград и благодарностей, отмечается в публикации.

Напомним, Денис Шапиро в качестве адвоката Алаудинова делал заявления после попытки отравления Алаудинова, которая произошла в феврале 2023 года. Тогда адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом, после чего Алаудинов и два его адъютанта были госпитализированы. Шапиро тогда требовал возбудить уголовное дело.

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