RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:49, 3 апреля 2025

Адвокату Алаудинова продлен срок в СИЗО

Денис Шапиро. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат из Чечни Денис Шапиро оставлен под стражей по делу о мошенничестве. Следствие отказалось разрешить ему заключить контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября 2024 года стало известно, что суд в Москве заключил под стражу адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро, который обвиняется в мошенничестве: следователи считают, что Шапиро получал деньги за помощь в закрытии уголовного дела. По данным ТАСС, в последнее время Денис Шапиро представлял интересы ряда участников военной операции, в том числе командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что арестованный в Москве Денис Шапиро был его адвокатом после отравления Алаудинова и помогал подразделениям "Ахмата", но призвал не спекулировать на теме задержания адвоката.

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей адвоката адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Решение вступит в силу 8 апреля, следует из карточки дела, опубликованной на сайте Мосгорсуда.

Следователь отказал Шапиро, который находится в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве, в заключении контракта с Минобороны РФ для участия в боевых действиях в зоне специальной военной операции, сообщил 2 апреля ТАСС.

"Следователь отказал Денису Шапиро в его просьбе заключить контракт с Минобороны для дальнейшего убытия в зону СВО с целью принятия там участия в боевых действиях", - привело агентство слова знакомого с ситуацией источника.

Защита обвиняемого неоднократно указывала в суде на заседаниях по продлению меры пресечения и в апелляции об участии Шапиро в зоне СВО до возбуждения уголовного дела и его задержания, на оказании им помощи военнослужащим и наличии у него наград и благодарностей, отмечается в публикации.

Напомним, Денис Шапиро в качестве адвоката Алаудинова делал заявления после попытки отравления Алаудинова, которая произошла в феврале 2023 года. Тогда адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом, после чего Алаудинов и два его адъютанта были госпитализированы. Шапиро тогда требовал возбудить уголовное дело.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
21:57, 4 апреля 2025
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении
Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/157108/
17:07, 4 апреля 2025
Призывы прописываться в Грозном вызвали недоумение пользователей соцсети
Полицейский задерживает девушку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:49, 3 апреля 2025
Сумма компенсаций по делу о нападении на шелтер в Дагестане оспорена в кассации
Зарема Мусаева. Фото: Команда против пыток
18:44, 3 апреля 2025
Зарема Мусаева допрошена в суде о нападении на сотрудника колонии
Адам Кадыров. Фото: RKadyrov_95 / Telegram
15:36, 3 апреля 2025
Аналитики оценили назначение Адама Кадырова куратором МВД Чечни
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Магомед Магомедов (слева) и Зиявудин Магомедов в зале суда. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=-dQLBkQDLOI
05 апреля 2025, 09:44
Кассационный суд принял жалобу на приговор братьям Магомедовым

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
04 апреля 2025, 21:57
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении

Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/157108/
04 апреля 2025, 17:07
Призывы прописываться в Грозном вызвали недоумение пользователей соцсети

Крушение танкеров в Керченском проливе. 15 декабря 2025 г. Фото: МЧС РФ
04 апреля 2025, 15:00
Ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе оценен в 84,9 миллиарда

Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Показать больше