Алаудинов прокомментировал арест своего адвоката

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов подтвердил, что арестованный в Москве Денис Шапиро был его адвокатом после отравления Алаудинова и помогал подразделениям "Ахмата", но призвал не спекулировать на теме задержания адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября стало известно, что суд в Москве заключил под стражу адвоката адвокатской палаты Чеченской Республики Дениса Шапиро, который обвиняется в мошенничестве: следователи считают, что Шапиро получал деньги за помощь в закрытии уголовного дела. По данным ТАСС, в последнее время Денис Шапиров представлял интересы ряда участников военной операции, в том числе командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Апти Алаудинов прокомментировал информацию об аресте Дениса Шапиро в своем телеграм-канале в ночь на 9 октября. "Шапиро действительно был одним из адвокатов по факту моего отравления в феврале 2023 года. В рамках своей обширной адвокатской деятельности он принимал участие и в данном разбирательстве. Также Денис Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования", - написал он.

Денис Шапиро в качестве адвоката Алаудинова делал заявления после попытки отравления Алаудинова, которая произошла в феврале 2023 года. Тогда адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом, после чего Алаудинов и два его адъютанта были госпитализированы. Шапиро тогда требовал возбудить уголовное дело.

По словам Алаудинова, к задержанию Дениса Шапиро он относится "абсолютно спокойно". "Даже в случае обвинительного приговора суда, я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа «Ахмат». Считаю, что бессмысленно спекулировать на публикациях на эту тему и пытаться вложить какой-то особый смысл в новость о задержании Дениса Шапиро. И тем более в то, что он мой личный адвокат. […] При задержании любого другого адвоката он имел бы свою фамилию, имя и отчество. Но так как Денис Шапиро принимал правовое участие в моём деле и в деятельности возглавляемого мной военного подразделения, активно помогая фронту, то сейчас он «адвокат Апти Алаудинова». Подчеркиваю: я не беспокоюсь о том, что Денис Шапиро был моим адвокатом. […] С Денисом Шапиро я общался и дружу, и мне абсолютно не стыдно за это", - говорится в публикации.

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