Новые выбросы мазута замечены на одном анапском пляже

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Выбросы мазута зафиксированы на пляже у технополиса «Эра» в Анапе, отчитался оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 31 марта на берегу моря около "Пляжного поселка" в Анапе обнаружены новые выбросы мазута.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

На побережье Анапы по результатам ежедневного утреннего мониторинга в первый день апреля новые выбросы мазута зафиксировали только на одной территории. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружила сегодня команда Кавказского района на пляже у технополиса "Эра" в Анапе.

На всех остальных участках пляжей с утра продолжается деликатная очистка песка, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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