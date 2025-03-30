Власти заявили о вывозе из Анапы более тысячи тонн песка с мазутом в день
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе продолжается вывоз загрязненного нефтепродуктами песка на утилизацию и обеззараживание, отчитались региональные власти.
Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию.
Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
С площадки временного хранения в Воскресенском ежедневно вывозится в среднем 1120 тонн загрязненного нефтепродуктами песка, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
"Отгрузка происходит в штатном режиме. На площадке работают восемь самосвалов и два погрузчика. Каждый самосвал в день совершает по пять рейсов. В среднем, загрузка самосвала — 28 тонн, — говорится в телеграм-канале оперштаба. — Работа ведется без выходных с 08.00 до 19.00".
Сообщается, что работающие на площадке самосвалы "в обязательном порядке взвешивают дважды: при въезде на площадку и после загрузки". "Это необходимо, чтобы определить точный вес отправленного на утилизацию песка, — пояснили в Оперштабе. — Далее — накрывают тентом и пломбируют. Загрязненный нефтепродуктом песок на утилизацию и обеззараживание принимает предприятие "Биопотенциал".
Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.
По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.