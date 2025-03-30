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10:17, 30 марта 2025

Власти заявили о вывозе из Анапы более тысячи тонн песка с мазутом в день

Самосвал с загрязненным песком. Кадр видео телеграм-канала Оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13021

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе продолжается вывоз загрязненного нефтепродуктами песка на утилизацию и обеззараживание, отчитались региональные власти.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

С площадки временного хранения в Воскресенском ежедневно вывозится в среднем 1120 тонн загрязненного нефтепродуктами песка, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Отгрузка происходит в штатном режиме. На площадке работают восемь самосвалов и два погрузчика. Каждый самосвал в день совершает по пять рейсов. В среднем, загрузка самосвала — 28 тонн, — говорится в телеграм-канале оперштаба. — Работа ведется без выходных с 08.00 до 19.00".

Сообщается, что работающие на площадке самосвалы "в обязательном порядке взвешивают дважды: при въезде на площадку и после загрузки". "Это необходимо, чтобы определить точный вес отправленного на утилизацию песка, — пояснили в Оперштабе. — Далее — накрывают тентом и пломбируют. Загрязненный нефтепродуктом песок на утилизацию и обеззараживание принимает предприятие "Биопотенциал".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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