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01:01, 29 марта 2025

Два приговора по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ вступили в силу

Беспорядки в аэропорту Уйташ. Махачкала, октябрь 2023 г. Фото: "Новости Казахстана" https://www.youtube.com/watch?v=Mys3gWpYMUc

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговоры двум группам осужденных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, вынесенные Октябрьским и Кировским районными судами Ставрополья, вступили в законную силу.

Как писал "Кавказский узел", Кировский районный суд в Ставропольском крае приговорил в начале марта Максуда Щейхгасанова, Исмаила Ибакова, Шамиля Мирзабекова, Магомеда Халилбегова и Рабадана Рабаданова, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту, к срокам от восьми лет до девяти лет и четырех месяцев. В конце января Октябрьский суд приговорил Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова к длительным срокам.

Вступили в силу приговоры двум группам осужденных по "аэропортовскому делу", рассказал 28 марта корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Башир Абдурахманов, защищавший участников процессов в Октябрьском районом суде Ставрополя и Кировском районном суде Ставропольского края.

"При рассмотрении апелляции по Октябрьскому районному суду осужденным добавили по два месяца лишения свободы, утвердив приговор. Что касается Кировского районного суда, то там осужденные решили не подавать жалобу. Таким образом, оба приговора вступили в силу", -  рассказал Абдурахманов.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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