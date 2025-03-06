Четверо жителей Дагестана получили сроки по делу о погроме в аэропорту

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Сроки от восьми лет до девяти лет и четырех месяцев назначил Кировский райсуд на Ставрополье четверым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", Кировский районный суд в Ставропольском крае в октябре начал рассматривать дело Максуда Щейхгасанова, Исмаила Ибакова, Шамиля Мирзабекова, Магомеда Халилбегова и Рабадана Рабаданова, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. Адвокат Ибакова ранее заявил, что его подзащитный признал вину частично

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск. В феврале 2024 года родственники обвиняемых обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Что произошло в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Кировский районный суд в Ставропольском крае 5 марта вынес обвинительный приговор еще четверым жителям Дагестана по делу о погроме в махачкалинском аэропорту Уйташ.

Максуд Щейхгасанов, Исмаил Ибаков, Шамиль Мирзабеков, Магомед Халилбегов признаны участниками массовых беспорядков, суд также признал всех четверых виновными в неисполнении требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 2 статьи 212 и часть 3 статьи 263.1 УК России). Одного из обвиняемых суд также счел виновным в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК России), говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

Четверым обвиняемым назначены сроки от восьми лет до девяти лет и четырех месяцев, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Ведомство не конкретизирует, какой именно срок кому из обвиняемых присужден.

В сообщении прокуратуры не уточняется, кто из подсудимых признал вину. Также в нем не упомянут Рабадан Рабаданов, обвинение против которого в октябре суд рассматривал в составе дела Щейхгасанова, Ибакова, Мирзабекова и Халилбегова.

Как и в других делах о массовых беспорядках в аэропорту, суд счел мотивом действий обвиняемых национальную и религиозную ненависть к гражданам Израиля. В деле фигурирует ущерб имуществу аэропорта на 24 млн рублей и количество пострадавших правоохранителей: 30 подверглись противоправным действиям, 23 из них получили травмы.

С августа 2024 года суды на Кубани и Ставрополье вынесли приговоры 58 обвиняемым в беспорядках в аэропорту Уйташ. С учетом приговора Щейхгасанову, Ибакову, Мирзабекову и Халилбегову число осужденных достигло 62 человек, отмечает "Интерфакс".

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