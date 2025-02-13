Обвиняемый в погроме в аэропорту Махачкалы частично признал вину

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Слушание дела в Кировском райсуде Ставрополья дошло до стадии прений.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября 2024 года стало известно, что Кировский районный суд в Ставропольском крае начал рассматривать дело обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту пяти жителей Дагестана, в том числе – Исмаила Ибакова.

Адвокат Башир Абдурахманов, защищающий в Кировском районном суде Ставропольского края Исмаила Ибакова, рассказал, что на судебном заседании 12 февраля закончилось представление доказательств. "Мы дошли до прений", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается его подзащитного, то, по словам Абдурахманова, он признает вину лишь частично.

"Это очень воспитанный молодой парень ему где-то лет 28, который оказался там почти случайно. Он признавал, что был в Уйташе, но не признавал, что совершал какие-то противоправные действия. Свидетели – 90% из них составляют сотрудники аэропорта – не опознали его, и говорили лишь общие слова о действиях толпы, но не говорили ничего о конкретных действиях этого человека", – пояснил защитник.

По его словам, на кадрах видео, предоставленных следствием, противоправных действий Ибакова тоже не выявлено. "Но сейчас и он и остальные подсудимые на фоне известий о приговорах на других процессах, где непризнание вины не помогло избежать обвинительного приговора, склоняются к тому, чтобы полностью признать вину, и не тратить лишние силы, поскольку видят, что сопротивление бесполезно", – подчеркнул адвокат.

Следующее заседание суда по делу Исмаила Ибакова состоится 12 февраля.

Что касается Октябрьского районного суда Ставропольского края, где Абдурахманов защищает Махмуда Джаватханова, то, по словам защитника, он уже подал апелляцию на вынесенный 30 января приговор. "Мы не признаем обвинение в предварительном сговоре и в действиях на почве национальной и религиозной ненависти", – пояснил адвокат.

29 января стало известно, что Октябрьский суд Ставрополя признал Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова участниками массовых беспорядков в аэропорту Уйташ и приговорил их к длительным срокам.

Напомним, массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа – Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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