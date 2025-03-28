Щиты с фиксированными ценами перед Ураза-байрамом установлены в Грозном

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На крупнейшем грозненском рынке "Беркат" размещены щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан. В случае превышения этих цен грозненцам рекомендуется обращаться на "горячую линию".

Как писал "Кавказский узел", в Чечне перед Ураза-байрамом выросли цены на продукты. Жители вынуждены закупать продукты в соседних регионах, но опасаются изъятия продуктов на блокпостах под предлогом поддержки местных предпринимателей. Заместитель муфтия Чечни призвал предпринимателей не повышать цены на продукты в Рамадан. Эти призывы прозвучали слишком поздно, так как цены уже существенно выросли, указали авторы комментариев в соцсети. Они предложили ввести наказания для тех, кто завышает цены. 17 марта Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов звучат на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.

На рынке "Беркат" в Грозном установлены щиты с информацией о фиксированных ценах на товары в месяц Рамадан, сообщил Telegram-канал "Чечня сегодня".

На стендах указаны фиксированные цены на основные продукты, также указаны номера "горячей линии", по которым граждане смогут обратиться при обнаружении необоснованного роста цен на продукты питания, говорится в публикации.

На фотографии, приложенной к публикации, приведены "фиксированные цены на наборы товаров до конца месяца Рамадан". Так, в нем указано, что килограмм говядины должен стоит 520 рублей, баранины - 600 рублей, куриного мяса - 300, мороженной рыбы - 157 рублей. При этом на щите не проводится градации по сортам мяса и видам рыбы.

Килограмм сливочного масла должен стоить не более -733, рафинированного подсолнечного масла, литр молока - 80 рублей, десяток яиц - 120 рублей, сахар - 65 рублей, следует из информации на снимке.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать своих близких, соседей, знакомых, а также могилы родных, говорится в справке "Кавказского узла". ДУМ России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам состоится 30 марта.

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