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14:48, 28 марта 2025

Более 240 тонн песка c мазутом вывезено из Воскресенского за сутки

Вывоз с площадки временного хранения песка с мазутом. Фото t.me/opershtab23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кубани отчитались о ходе вывоза с площадки временного хранения песка с мазутом, собранного на пляжах Анапы.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию.

С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском продолжается вывоз загрязненного нефтепродуктом песка, 27 марта оттуда вывезли 240,55 тонны грунта, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "На утилизацию замазученный грунт принимает предприятие "Биопотенциал", - говорится в публикации.

Загрязненный грунт вывозят восемь машин, рассказал главный механик "Крайжилкомресурс" Дмитрий Реутов. "Каждая делает по пять рейсов. Курсируют без остановки, циклично, по кругу. Также грузимся на ночь, и с утра они уже загруженные стоят", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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