Строительство экстренного стационара для спасения дельфинов началось в Анапе

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Экстренный стационар для больных дельфинов с полной диагностикой и лечением начали возводить в Анапе.

Как сообщал "Кавказский узел", после разлива мазута резко выросла смертность дельфинов в прибрежной зоне Краснодарского края. В феврале сотрудники центра спасения дельфинов "Дельфа" обнаружили 25 мертвых особей, а только за первую неделю марта зафиксировали 22 смерти. Кроме этого, в двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам.

Место для участка под госпиталь рассматривалось в Анапе или Новороссийске. В результате организаторы Центра временного содержания, реабилитации и реинтродукции для средиземноморских черепах Никольского в Анапе предложили место для строительства экстренного госпиталя для пострадавших китообразных на принадлежащей ему территории, сообщил Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа». «Такое объединение и сотрудничество наших центров на самом деле не случайны: и дельфины, и черепахи – это одни из самых узнаваемых и популярных, и в то же время – уязвимых животных, находящихся под угрозой исчезновения и нуждающихся в помощи человека», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Центра.

В стационаре для больных китообразных расположится крытый бассейн с системой водоподготовки, помещение для лаборатории и хранения снаряжения и медицинского оборудования.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» работает с 2017 года. Одним из основных направлений деятельности Центра является помощь больным китообразным. Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь, информирует РБК.

Напомним, экологи и волонтеры в январе предупредили, что весной ожидается увеличение больных и пострадавших китообразных, поэтому необходимо организовать экстренный стационар для дельфинов в кратчайшие сроки.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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