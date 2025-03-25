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11:29, 25 марта 2025

Более 170 тонн грунта с мазутом собрано на Кубани

Уборка мусора с пляжа на Кубани. Фото: Telegram/kondratyevv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 3,2 тысячи мешков отходов с нефтью собрано со дна Черного моря в Краснодарском крае с начала проведения работ.

Как писал "Кавказский узел", на 21 марта в Краснодарском крае было собрано 150 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта.

Власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 22 марта новые выбросы мазута были найдены на берегу моря около "Пляжного поселка" в Анапе.

С начала проведения работ водолазы подняли со дна Черного моря в Краснодарском крае более 3,2 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами, сообщило МЧС России.

"Собрано более 3200 мешков с нефтесодержащими отходами (170 тонн)", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным МЧС, в прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района ежедневно на 19 участках проводятся водолазные работы. Обследовано почти 3 тысячи квадратных метров дна акватории, говорится в сообщении.

Напомним, мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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