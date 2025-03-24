Пренебрежение просеиванием песка в Анапе возмутило пользователей сети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники сбора мазута на одном из анапских пляжей кладут песок в мешки без просеивания, пользователи Telegram выразили возмущение этими действиями.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили на блогера Юрия Озаровского протокол о нецензурной брани в ролике об уборке мазута на пляжах Анапы, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По словам Озаровского, силовики сообщили ему, что он снимает "неправильные ролики".

Штраф за ненормативную лексику блогеру из Анапы Юрию Озаровскому последовал за его критикой в адрес чиновников по поводу неэффективного решения проблем с разливом мазута и вывоза чистого песка с анапских пляжей, указали экологи.

Волонтеры собирают песок в мешки, не занимаясь просеиванием, таким образом в мешки попадает очень много чистого песка, сообщил сегодня блогер Юрий Озаровский.

"Не просеивают, просто грузят и вывозят тут же. Причём очень быстро всё делается", - написал он в своем Telegram-канале.

Эта запись в его telegram-канале, на который подписаны 47 049 человек, набрала к 23.55 мск 60 комментариев.

Пользователь Милледия написала, что попытки просеять песок были, но скорее это было сделано для видеосъемки. "Сеялка стоит рядом с ними, так же видела пару рамочек с сеткой у них, но они ими не пользовались. Для хайпа пародию на просейку несколько человек сделали, на видео зафиксировали, и всё", - указала она.

"Куча комитетов, оперштабы, МЧС, совещания, лозунги, куча бабла, и вроде все заняты, а конкретного ответственного как не было, так и нет. Кто во что горазд и спросить не с кого - у каждого свое местное начальство", - возмутился L.

"У нас именно с этого пляжа есть видео доказательства, что песок чистый. Сюда вызывали полицию, писали обращения", - написал Озаровский.

При этом часть пользователей не согласилась с мнением Озаровского.

"Не мешайте людям работать! Если не нравится, как выполняют работу другие - встань на их место и делай как считаешь нужным", - написал Александр.

А почему нельзя вывозить песок без просеивания? И что плохого, что не хотят терять время и решили, что целесообразней - просто заменить песок в связи с сильной замазученностью?" - спросила Ольга.

Власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 19 марта новые выбросы были найдены в анапском поселке Джемете и еще на двух пляжах.

Сегодня оперштаб Краснодарского края отчитался, что новых выбросов мазута на пляжах Анапы нет.

Напомним, что действия властей по ликвидации разлива мазута на Кубани не раз вызывали нарекания федеральных структур и пользователей соцсетей.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.