Блогер Озаровский оспорил данные оперштаба о выбросах мазута

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Выбросы мазута сегодня утром обнаружены лишь у "Пляжного поселка в Анапе" сообщил оперштаб. Блогер Юрий Озаровский сообщил о сильном запахе мазута на берегу и нашел новые выбросы на трех пляжах.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 16 и 17 марта выбросы мазута были найдены на пляже в анапском поселке Джемете, 19 марта - в Джемете и еще на двух пляжах.

Случаи выбросов мазута участились в связи с повышением температуры, заявило 7 марта МЧС.

По результатам ежедневного утреннего мониторинга небольшие выбросы мелкой фракции мазута подтвердила только команда Выселковского района , участники которой работают на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Команда района убрала новые выбросы в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжили деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении.

Также оперштаб отчитался, что специалисты «Кубань-СПАС» продолжают устанавливать специальные сети вдоль кромки воды и менять загрязненные на новые.

"19 марта спасатели проложили вдоль берега около 2 км сетей. Их скручивают в жгуты и закрепляют, как якорем, мешком с песком, чтобы сеть держалась у кромки воды. Специалисты также обновляют те сети, которые после шторма загрязнены мазутом", - указано в сообщении.

Блогер Юрий Озаровский побывал сегодня на нескольких пляжах Анапы и косвенно оспорил данные оперштаба. По его данным, на ряде пляжей есть новые выбросы. В частности у защитных конструкций, созданных спасателями.

Он обнаружил новые выбросы на пляжах Восход, Довиль, на улице Кольцевая. По его словам, выбросы "нельзя назвать незначительными", а на берегу сильных запах мазута, следует из опубликованных в Telegram-канале блогера видео.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили на блогера Юрия Озаровского протокол о нецензурной брани в ролике об уборке мазута на пляжах Анапы, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. По словам Озаровского, силовики сообщили ему, что он снимает "неправильные ролики".

Штраф за ненормативную лексику блогеру из Анапы Юрию Озаровскому последовал за его критикой в адрес чиновников по поводу неэффективного решения проблем с разливом мазута и вывоза чистого песка с анапских пляжей, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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