Дошло до суда дело Руслана Бисенова

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Дело бывшего главы Красноярского района Астраханской области Руслана Бисенова, обвиняемого в крупной растрате, передано на рассмотрение суда.

Как писал "Кавказский узел", глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов подозревается в растрате, в ноябре 2024 года суд отправил его под домашний арест.

Дело бывшего главы Красноярского района Астраханской области Руслана Бисенова, который обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения) передано на рассмотрение Красноярского районного суда, пишет 8 марта "Коммерсант".

В деле есть еще один фигурант - начальник управления делами районной администрации, его личные данные следствие не разглашает.

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