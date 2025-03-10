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04:48, 10 марта 2025

Дошло до суда дело Руслана Бисенова

Руслан Бисенов. Фото: телеграм-канал "Блог Руслана Бисенева" https://t.me/ruslan_bisenov/6067

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело бывшего главы Красноярского района Астраханской области Руслана Бисенова, обвиняемого в крупной растрате, передано на рассмотрение суда.

Как писал "Кавказский узел", глава Красноярского района Астраханской области Руслан Бисенов подозревается в растрате, в ноябре 2024 года суд отправил его под домашний арест.

Дело бывшего главы Красноярского района Астраханской области Руслана Бисенова, который обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения) передано на рассмотрение Красноярского районного суда, пишет 8 марта "Коммерсант".

В деле есть еще один фигурант - начальник управления делами районной администрации, его личные данные следствие не разглашает.

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Автор: "Кавказский узел"

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