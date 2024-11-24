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04:09, 24 ноября 2024

Глава района в Астраханской области отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил главу Красноярского района Астраханской области Руслана Бисенова по домашний арест, он подозревается в растрате.

Избрана мера пресечения главе Красноярского района Руслану Бисенову.

По версии следствия, Бисенов, заведомо зная, что при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата работнику полагается выходное пособие, вступил в сговор с начальником администрации, ввел новую должность, перевел на нее своего подчиненного, а затем сократил ее. В результате упомянутому подчиненному было выплачено выходное пособие в размере более 470 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств), пишет "Интерфакс".

Кировский районный суд Астрахани отправил Бисенова под домашний арест, пишет 23 ноября "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов и органов судейского сообщества Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2023 году мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В октябре он был приговорен к трем годам колонии общего режима.

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Автор: "Кавказский узел"

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