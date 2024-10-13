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04:56, 13 октября 2024

Дмитрий Шубин осужден за злоупотребление полномочиями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего мэра Ахтубинска Дмитрия Шубина к трем годам колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении полномочиями.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря 2023 года мэр Ахтубинска Дмитрий Шубин был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. 11 декабря он был госпитализирован в тяжелом состоянии после сухой голодовки в следственном изоляторе. В декабре 2023 года его перевели из СИЗО в реанимацию в тяжелом состоянии. В конце мая дело Шубина дошло до суда, свою вину он не признал.

Следствие считает, что мэр Ахтубинска передал своей матери нежилое здание и участок под ним для сдачи в аренду. С февраля 2022 года Шубин не позволял подчиненному реализовать этот объект недвижимости. Кроме того, глава города отказал местному предпринимателю, который планировал построить на участке автостанцию, сославшись на благоустройство привокзальной площади, при этом не имея планов на это.

Ахтубинский районный суд признал бывшего главу города Дмитрия Шубина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), пишет 12 октября "Пункт-А".

Шубин приговорен к трем годам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено на три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными полномочиями в госорганах и органах местного самоуправления, информирует "Коммерсант".

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Автор: "Кавказский узел"

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