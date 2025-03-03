Самовольная замена трансформатора в Эрпели обернулась юридической проблемой

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Ситуация с энергоснабжением в селе Эрпели улучшилась, но самовольная замена трансформатора сельчанами создала проблему с отсутствием ответственных за его обслуживание.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что жители села Эрпели Буйнакского района на свои деньги купили и заменили электротрансформатор из-за регулярных проблем с энергоснабжением. Они пожаловались, что чиновники и энергетики оставили их обращения без реакции.

После установки нового трансформатора ситуация со светом в селе улучшилась, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Мурад.

По его словам, в селе Эрпели живут около 4500 человек, и проблемы с электроснабжением здесь случались регулярно, но особенно участились в зимнее время.

Есть признаки нарушения прав сельчан в ситуации, когда они, не дождавшись реакции властей, самостоятельно пытаются решать проблемы ЖКХ, указал юрист Али Алиев. Но, по его словам, будет проблематично вернуть даже часть денег за самостоятельно установленный трансформатор.

"По закону жители сами не могут установить трансформатор без согласования с соответствующими органами и организациями, так как это сложный технический и юридический процесс. Трансформаторные подстанции находятся в ведении энергоснабжающих организаций. Для установки трансформатора нужно получить технические условия от энергоснабжающей организации и согласовать работы с Ростехнадзором", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муниципальные власти могут принять трансформатор на свой баланс

Если жители устанавливают трансформатор за свой счет, то после сбора средств необходимо заключить договор с подрядной организацией, имеющей лицензию на такие работы, подчеркнул юрист. "После установки трансформатор должен быть передан на баланс энергоснабжающей организации. В данном случае, как вариант, муниципальные власти могут принять трансформатор на свой баланс и заключить договор с подрядной организацией на обслуживание", - сказал Алиев.

Самостоятельная установка трансформатора является несанкционированным вмешательством в энергосистему, подтвердил сотрудник «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». "Муниципалитет должен был подать заявку энергетикам на дополнительные мощности. После этого выдаются технические условия. В данном случае неизвестно, является ли установленный трансформатор сертифицированным оборудованием. В любом случае жители села могут через главу района обратиться в «Дагэнерго», где могут взять трансформатор на свой баланс", - рассказал энергетик корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, жители Дагестана нередко сами решаюит проблемы с благоустройством и инфраструктурой, не дождавшись реакции властей на обращения. Так, 24 февраля стало известно, что жители Тляратинского района, используя самодельные приспособления, сами расчистили от снега дорогу в горах.

27 августа 2024 года жители Рутульского района пожаловались на проблему с водоснабжением. Они рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты.

4 марта того же года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Ранее, 4 января 2024 года, жители одного из высокогорных районов за свой счет отремонтировали автотрассу.

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