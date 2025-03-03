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10:42, 3 марта 2025

Следствие напомнило о попытке Джабраила Аушева скрыться после теракта в "Крокусе"

Теракт в "Крокусе". 25 марта 2024 г. Фото: Mchs.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До своего задержания подозреваемый в поставке оружия террористам, атаковавшим "Крокус Сити Холл", Джабраил Аушев был объявлен в розыск и задержан только спустя два месяца. 

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля адвокат одного из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске сообщил, что обвиняемые и защита начали знакомиться с делом. "Стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", – заявил, в частности, адвокат Олег Власов.

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, погибло145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. 20 января аналитики усомнились в причастности баталхаджинцев к теракту в Москве. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе.

Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", подтвердил сегодня, 3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "По делу о теракте в "Крокус сити холле" завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами", - приводит слова главы Следкома ТАСС.

Информагентство также сообщило, что житель Ингушетии Джабраил Аушев, обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье, пытался скрыться от правоохранителей и был задержан лишь после объявления в розыск.

Напомним, в апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана и гражданин России (уроженец Таджикистана). Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". В ноябре 2024 года были задержаны предполагаемые соучастники теракта в "Крокус Сити Холле" – жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев и оружием, использованным для теракта в "Крокусе". В конце декабря 2024 года в Ингушетии были задержаны еще четверо жителей, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле". Следствие считает, что они связаны с баталхаджинцами и помогли скрыться от правосудия Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов), который считается одним из ключевых участников группы, снабжавшей оружием террористов, причастных к нападению в "Крокус Сити Холле".

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

"Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку), по факту совершения террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл". В одном производстве с настоящим уголовным делом соединены несколько уголовных дел. 19 апреля 2024 года обвиняемый Аушев Д. М. объявлен в розыск. 19 июня 2024 года задержан Аушев Д. М., и в этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222, п. "а" ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретения и сбыт огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - цитирует ТАСС один и документов, имеющихся в деле.

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Автор: "Кавказский узел"

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