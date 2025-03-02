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04:20, 2 марта 2025

Утвержден приговор семерым участникам погрома в аэропорту Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляционный жалобы семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, осужденных на сроки от 8 до 9 лет, и оставил приговор в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября 2024 Александровский суд Ставропольского края начал рассмотрение дела против семерых жителей Дагестана, которые обвинены в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в зависимости от степени участия обвинены в участии в массовых беспорядках, неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (статьи 263 и 212 УК РФ) а также в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). 11 декабря суд приговорил их к лишению свободы на срок от восьми до девяти лет.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Ставропольский краевой суд утвердил приговор семерым жителям Дагестана, которые были признаны виновными в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы, следует из судебного акта, опубликованного 1 марта на сайте суда.

В акте говорится, в частности, что адвокат одного из фигурантов в апелляционной жалобе попросил отменить приговор, так как считает его незаконным, несправедливым, чрезмерно суровым и вынесенным с нарушением норм материального права. Он утверждал, что суд первой инстанции не в полной мере дал оценку всем смягчающим вину обстоятельствам и не исследовал вопрос о влиянии наказания на жизнь семьи подзащитного. Также он не согласился с квалификацией обвинения.

Адвокат другого осужденного не оспаривал квалификацию, но счел приговор излишне суровым. Третий адвокат выразил несогласие с приговором, считая его несправедливым ввиду несоответствия назначенного наказания тяжести преступления.

Суд напомнил, что вина всех семерых осужденных "подтверждается показаниями самих осужденных, которые вину в инкриминируемых им преступлениях признали в полном объеме", а также показателями свидетелей и потерпевших, сотрудников полиции, Росгвардии и ФСБ и представителями трех авиакомпаний. Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции обоснованно признал показания всех сторон дела, а доводы адвокатов назвала несостоятельными. Приговор Александровского районного суда в отношении всех фигурантов был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на очередное обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся в октябре 2023 года. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках, заявил 13 июня председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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