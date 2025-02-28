Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе
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Пляжи Анапы практически пусты, лишь единицы занимаются очисткой песка в районе Джемете, следует из опубликованного Юрием Озаровским видео. Оперштаб Краснодарского края отчитался, что команды муниципалитетов продолжают убирать мазут на пляжах.
Как писал "Кавказский узел", 27 февраля новые выбросы мазута найдены, в частности, на пляжах оздоровительного центра "Премьера", "Тортуга" в селе Витязево и Джемете.
Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.
28 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на двух территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута. В частности, на пляже Джемете и пляже оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
Также оперштаб проинформировал, что команды муниципалитетов продолжают убирать мазут, в частности, опубликовав фото и видео с пляжа «Витязь», закрепленным за командой Апшеронского района, пляжа от с.Витязево до ст.Благовещенской, которым занимается команда Красноармейского района, и пляжа «Сибур-Юг» в районе устья р. Можепсин, где работает команда из Тимашевского района.
Блогер Юрий Озаровский, который побывал сегодня на ряде пляжей, сообщил, что людей, которые занимаются очисткой песка, практически нет. Так, он опубликовал видео с пляжа Афалина, на котором лишь два человека занимаются просеиванием песка. На пляже "Кавказ" несколько человек по "частной инициативе" устанавливали машину для очистки песка. "В сторону Джемете едет трактор, ни одного сотрудника, убирающего пляжи, мы не видим", - сказал Озаровский на видеозаписи, которая опубликована в его Telegram-канале.
Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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