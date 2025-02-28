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17:42, 28 февраля 2025

Водолаз умер при сборе мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водолаз, собиравший мазут под водой на пляже Джемете, не смог самостоятельно подняться, реанимационные мероприятия не помогли, сообщили Telegram-каналы.

Как писал "Кавказский узел", водолазы МЧС совершили 1072 спуска в море для сбора мазута, к 28 февраля собрано 1830 мешков с нефтесодержащими отходам.

МЧС Краснодарского края сообщило о гибели спасателя при сборе мазута. 

При проведении работ по очистке акватории Керченского залива в поселке Джемете в установленный период времени на поверхность не поднялся спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Нархова Семен Луговой. "На поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали", - говорится в сообщении.

Луговой работал в МЧС с 2011 года,  принимал участие во многих спасательных операциях. У него остались жена и двое детей.

Видео с пляжа Джемете опубликовал сегодня блогер Юрий Озаровский. На берегу стоят сотрудники МЧС в форме, которые окружают лежащего на берегу человека, рядом с ними стоит машина скорой помощи, следует из видео.

Следком сообщил о проверке в связи с гибелью водолаза. 

Следственным отделом по городу Анапе СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка в связи со смертью спасателя-водолаза в районе поселка Джемете, говорится в сообщении в Telegram-канале управления Следкома по Краснодарскому краю.

Напомним, 14 января умер 17-летний студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц. Власти заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута. Однако мать умершего опровергла эту версию и предположила, что ее сын надышался мазутом. К 4 февраля 268 человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья после участия в уборке мазута.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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