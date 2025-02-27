Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

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Власти и кандидаты в президенты Абхазии не предприняли реальных шагов для помощи предпринимателям, которые остаются на границе с Россией из-за запрета на провоз мимозы и несут убытки, указали пользователи соцсетей, комментируя протест водителей грузовиков на КПП "Псоу".

Как писал "Кавказский узел", движение в сторону России на КПП "Псоу" заблокировано водителями грузовых автомобилей, которые несколько дней ожидают разрешения на провоз мимозы. Они требуют немедленно пропустить машины.

Запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован. Запрет на вывоз мимозы из Абхазии может быть использован кандидатами во втором туре президентских выборов, предположили пользователи Telegram. Запрет поставок в Россию мимозы из Абхазии, в котором многие усматривают политические мотивы, не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов и даже способен вызвать обратный эффект, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Власти не предприняли никаких шагов для помощи предпринимателям, указали комментаторы в Telegram-канале "Республика".

"У мимозы срок "годности" - пара дней и то при соблюдении определённых правил хранения. Она сама способна поднять температуру и " сгореть". Люди просто " погорели" - понесли убыток. Это немалые деньги!! Кто-то влез в долги,что бы заработать на цветке. А их дома ждут семьи и теперь -долги. Браво!! Умеем мы друг другу жизнь испортить", - возмутилась Ольга Ольга.

"Прошла почти неделя, но ни действующее правительство Абхазии, ни кандидаты в президенты до сих пор не решили этот вопрос. Полный провал", - указала Marina Bolshakova.

"Почему этим вопросом никто не занимается? Почему все думают только о выборах и как быстрее занять кресло? Вот вам, пожалуйста, настоящая проблема, которая требует безотложных решений. Давайте, дерзайте, господа кандидаты в президенты!" - призвала Nata2i.

"У кандидатов какие полномочия? Это не обязанность властей?" - ответил ей Adggxr.

"Интересное решение. Значит теперь все на выборы останутся в Абхазии и пойдут на голосование" прокомментировал пользователь YS.

Аналогичное мнение высказали и пользователи Facebook*-группы "Абхазия навсегда", у которой насчитывается 4,9 тысяч подписчиков.

"Очень жаль, что страдают невинные люди. Как помочь и договориться с российскими властями?" - написала Людмила Адлейба.

"Бганба ведь говорил, что занимается вопросом. Это такой убыток у людей будет. Мимоза быстро портится", - указала Белла Шумба.

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Республика", на КПП "Псоу" стоят как минимум шесть фур, несколько "Газелей и легковых автомобилей. Две фуры стоят вслед друг за другом, три - рядом друг с другом, рядом с ними у легкового автомобиля собралась небольшая группа людей.

Напомним, что ранее, после нескольких дней затора на пункте пропуска, предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе. Как следует из видео, снятого на границе пользователем David Zhvania, на границе скопилось несколько фур и "Газелей" с мимозой. По его словам, на пропускном пункте "Псоу" насчитывается как минимум семь фур и около 15 "Газелей", которые ждут разрешения на вывоз мимозы.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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