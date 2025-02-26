Бывший глава Астрахани приговорен к колонии

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Суд приговорил бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова к 4,5 года колонии, признав виновным в покушении на мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года силовики задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников мэрии, подозреваемых в хищениях при исполнении муниципальных контрактов. Среди задержанных оказался также директор коммерческой фирмы. 9 августа Полумордвинов был арестован, ему вменялось покушение на мошенничество в особо крупном размере. Прокурор просил приговорить Полумордвинова к четырем годам и 10 месяцам колонии со штрафом в 1 млн рублей.

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку 14 июня 2024 года. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию.

Кировский районный суд признал Олега Полумордвинова виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России) в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн рублей. По делу вместе с Полумордвиновым проходит директор строительной компании Виктор Федоров. Свою вину он полностью признал и раскаивается в содеянном. Суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей, пишет сегодня "Интерфакс".

По версии следствия и суда, в 2023 году был заключен контракт между управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани и обществом с ограниченной ответственностью на ремонт автодорог. Сумма контракта превысила 100 млн рублей. От предпринимателя требовалось более 27 млн рублей за содействие в получении авансового платежа. Полумордвинов свою вину отрицал. Его адвокат настаивал, что показания некоторых свидетелей были ложными и даны из-за личной неприязни. Кроме того, потерпевший по делу предприниматель в ходе допроса сообщал, что не имеет претензий к Полумордвинову, поскольку он не нанес ему материального ущерба.

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