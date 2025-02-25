Обвинение запросило срок в колонии для Олега Полумордвинова

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Прокурор просит приговорить бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова к четырем годам и 10 месяцам колонии со штрафом в 1 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года силовики задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников мэрии, подозреваемых в хищениях при исполнении муниципальных контрактов. Среди задержанных оказался также директор коммерческой фирмы. 9 августа Полумордвинов был арестован, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку 14 июня 2024 года. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию.

На судебном заседании по делу Полумордвинова в Кировском районном суде Астрахани 24 февраля представитель гособвинения Ксения Болонина предложила суду признать бывшего главу Астрахани виновным в покушении на мошенничество и назначить ему срок в колонии общего режима - четыре года и 10 месяцев.

В качестве дополнительного наказания для бывшего чиновника она попросила штраф в 1 млн рублей и двухлетний запрет на работу с с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распределительных функций в государственных и муниципальных учреждениях, передает ТАСС.

Адвокат Полумордвинова, выступая в прениях, заявил о невиновности своего подзащитного и попросил суд учесть наличие у бывшего чиновника серьезных заболеваний. По версии защиты, свидетели обвинения дали ложные показания против Полумордвинова из соображений неприязни или личной выгоды. “Потерпевший в своих показаниях заявил, что каких-либо претензий к Полумордвинову не имеет и в общем-то ущерб никакой не причинен”, - цитирует агентство слова адвоката Карабанова.

Вместе с Полумордвиновым обвиняемым по делу проходит директор строительной компании Виктор Федоров. Для него прокурор запросила четыре года колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

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