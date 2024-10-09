Суд оставил Полумордвинова в СИЗО

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Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов, обвиняемый в покушении на мошенничество, оставлен под стражей еще на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что силовики задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников мэрии, подозреваемых в хищениях при исполнении муниципальных контрактов. Среди задержанных оказался также директор коммерческой фирмы. 9 августа Полумордвинов был арестован.

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку 14 июня. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию.

Кировский районный суд продлил арест бывшему главе Астрахани Олегу Полумордвинову, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет 8 октября "Коммерсант".

Полумордвинов пробудет в СИЗО еще два месяца. Следующее заседание состоится в декабре, информирует ТАСС.

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