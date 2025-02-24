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23:21, 24 февраля 2025

Очистка пляжей Анапы продолжается в условиях снегопада

Просеивание песка на пляжах Анапы. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 24.02.25, https://t.me/opershtab23/12203.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляжи Анапы покрыты снегом, но работы по очистке от мазута продолжаются. Новых выбросов не зафиксировано, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля  - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Сотрудники "Кубань – СПАС" продолжают поэтапную замену полипропиленовых сетей вдоль береговой линии. Работы идут в условиях сильного ветра, мороза и снегопада, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

"Силами "Кубань-СПАС" ведутся работы по укладке сетей на защитный вал. Сети предотвращают размывание вала, также защищают от мазута основную территорию пляжа. Работа осложняется плохими погодными условиями - это сильный ветер, снег и мороз", - заявил на видео, опубликованном в Telegram-канале оперштаба, заместитель начальника Туапсинского аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" Сергей Голинный.

Оперштаб отчитался, что сотрудники муниципалитетов продолжают уборку пляжей от мазута. "Вдоль кромки воды – ледяная корка, пляжи и вал покрыты снегом. Там, где возможно, команды продолжают очистку пляжей", - говорится в другом сообщении.

С начала работ очищено порядка 373 километров берега, собрано более 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на площадки временного хранения больше 108 тысяч тонн; просеяно вибрационной установкой свыше 40,7 тысячи тонн, сообщило сегодня МЧС России.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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