Абхазские аналитики оценили значимость соглашения между кандидатами в президенты

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Соглашение, которое подписали Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, составлено с учетом наиболее проблемных моментов перед вторым туром президентских выборов в Абхазии. За несколько дней оно уже не раз нарушено, преимущественно в части использования административного ресурса.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля по итогам переговоров Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

Значение соглашения, которые подписали кандидаты в президенты Абхазии, по просьбе "Кавказского узла" оценили политолог Давид Дасания, юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава и уроженец Абхазии, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, Антон Кривенюк.

Давид Дасания считает значимым соглашение, подписанное между двумя кандидатами в президенты Абхазии.

"Этот документ лишён декларативности, что делает его значимым соглашением. Оно действительно необычно ‒ сложно вспомнить аналогичное соглашение, подписанное накануне второго тура президентских выборов. Однако оно соответствует абхазским традициям и ментальности, ведь наша страна остаётся одним из последних оплотов демократии на Кавказе", - выразил он свое мнение.

"Безусловно, нарушения были. На протяжении всей предвыборной кампании правила избирательного законодательства систематически нарушает только один кандидат ‒ кандидат от власти Бадра Гунба. Во-первых, у него отсутствует программа. Я пытался с ней ознакомиться, но не смог ‒ похоже, её просто не существует. Гунба не даёт чётких обещаний и избегает обсуждения наиболее острых и актуальных проблем. Его поддерживают влиятельные абхазские политики, которые остаются у власти в том или ином статусе уже более 20 лет. За исключением отдельных инфраструктурных проектов, они не решили ни одной системной проблемы. Кроме того, его кампания пользуется беспрецедентной поддержкой высокопоставленных российских чиновников, которые действуют в тесной связке с крупнейшими российскими олигархами, заинтересованными в приобретении полного контроля над Абхазией. Государственные чиновники Абхазии по-прежнему сопровождают кандидата от власти, а в республику продолжают прибывать российские высокопоставленные представители. Главы городских и районных администраций, за редким исключением, активно участвуют в предвыборной кампании Гунбы, используя оплачиваемые отпуска или находясь в командировках под предлогом выборных дел, при этом оставляя без внимания насущные региональные проблемы", - отметил политолог.

Дасания согласился с заявлением штаба Ардзинбы, что на протяжении всей избирательной кампании фиксируются многочисленные нарушения, существенно влияющие на результаты голосования.

"В целом, эта предвыборная кампания всё больше напоминает боксёрский ринг, где судьи и жюри откровенно поддерживают одного игрока ‒ кандидата от власти. При этом рефери активно подыгрывает ему, а влиятельные зрители в первых рядах требуют дисквалифицировать его соперника под надуманными предлогами", ‒ указал он.

В ходе первого тура выборов и предвыборной кампании фиксируются многочисленные нарушения, Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом".

Политолог полагает, что результаты выборов могут быть не признаны командой Ардзинбы, поскольку кампания проходит в условиях беспрецедентного давления и манипуляций.

"То, как ведут себя власти Абхазии и московские чиновники во время этой президентской кампании, делает выборы неприемлемыми для сторонников Адгура Ардзинбы и значительной части граждан, не участвовавших в голосовании. Если Ардзинба проиграет, многие не признают итоги голосования, поскольку кампания проходит в условиях беспрецедентного давления и манипуляций. В соглашении, подписанном обоими кандидатами, говорится, что "никто из кандидатов в президенты не является сторонником или представителем каких-либо третьих сил", подразумевая отсутствие среди них протурецких или прозападных политиков. Гунба поставил свою подпись под этим документом, но, комментируя его, не повторил за Ардзинбой, что "да, протурецких или прозападных политиков среди нас нет". На мой взгляд, это было сделано намеренно", - подчеркнул он.

Подписанное между двумя кандидатами в президенты Абхазии соглашение не стало значимым для команды Гунбы, считает Саид Гезердава.

"Я думаю, что для кандидата Гунбы и его окружения это соглашение, как можно видеть, не стало значимым. Вчера я отреагировал у себя на странице в Facebook* на продолжающиеся после подписания соглашения встречи с российскими чиновниками. Официально Гунба находится в отпуске, но это не мешает ему продолжать встречи и выступать в роли и.о. президента. Я вижу в этом не только нарушение пункта 6 этого джентльменского соглашения, но и нарушение закона о выборах президента, то есть использование должностного положения на выборах. По сути для российской стороны именно Гунба, а не Бганба является легитимным и.о. президента, и он выступает в этой роли, нарушая законодательство, договоренности и собственный указ об отпуске. Что касается документа, то я не помню каких-то подобных соглашений на прошлых выборах, единственное "джентльменское соглашение", которое имело место быть в 2019 году - это соглашение между Хаджимбой и Квицинией по поводу голосов против всех", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, после подписания соглашения со стороны команды Ардзинбы были обвинения в его нарушении.

"Обвинения есть, в основном они звучат из штаба Ардзинбы. Опять же они касаются пиара Гунбы за счет встреч с российскими чиновниками. В частности, штабом было сделано заявление по поводу присутствия Гунбы на встрече с министром здравоохранения России Мурашко. На это отреагировал и ЦИК", - отметил он.

Юрист также указал самые значимые нарушения после первого тура.

"На мой взгляд, самые значительные связаны с агитацией против кандидата Ардзинбы на анонимных ресурсах. Также в эту копилку - появление формирующих опросов от фонда Развития Евразийского сотрудничества, ВЦИОМ и Института социального маркетинга. И, самое главное, то, что Гунба не следует тем ограничениям, которые на него накладывает закон о выборах президента. Он не может использовать преимущества своего должностного положения, но такие крупные пиар-акции как тестовый рейс Москва-Сухум, встреча в статусе и.о. президента с Кириенко и последующие встречи с российскими высокопоставленными чиновниками свидетельствуют об обратном. Может ли в условиях такого непропорционального пиар-воздействия в предвыборный период сформироваться адекватное восприятие у избирателя? Ответ, мне кажется, очевиден. Еще нельзя не обойти так называемый "армянский фактор" на выборах, после голосования обнаружилось, что в населенных пунктах с компактно проживающим армянским населением, превалируют голоса, отданные за Гунбу. Это вызвало острую реакцию у сторонников оппозиции, звучали ксенофобские высказывания в адрес армянской общины. Это может быть также фактором, который способен повлиять на свободу волеизъявления в общине. С другой стороны, учитывая высокий процент голосов за одного кандидата - Гунбу, резонно ставить вопрос о том, а не подверглась ли община воздействию в виде черного пиара, давлению, запугиванию", - подчеркнул он.

Следком России анонсировал проверку угроз в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности в связи с голосованием на досрочных выборах президента. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, извинился перед армянской общиной Абхазии.

Саид Гезердава также рассказал о применении черного пиара на выборах президента.

"Черный пиар появился задолго до начала выборов. Его источником являются анонимные телеграм-каналы. Самым эффективным инструментом черного пиара стало развешивание ярлыков, самые часто используемые, это обвинение кандидата Ардзинбы в протурецкости (в частности, из-за учебы в Башаран-колледже и ряда других, но недостоверных фактов), и что за ним стоят криминальные группировки. Массовое сознание, насколько я могу судить, в большей степени поддалось именно этим инсинуациям. Естественно, штаб Гунбы никак не ассоциирует себя с этой черной пиар-кампанией, хотя в анонимных каналах появляются и исключительно агитационные материалы Гунбы без негатива. Таким образом получается, что есть официальная предвыборная кампания штаба Гунбы, которая в основном нацелена на компенсацию отсутствия публичной активности у вице-президента Гунбы в течение пяти лет нахождения у власти, но есть и черная пиар-кампания из невыявленных источников, но бенефициаром которой по сути также становится Гунба. Если говорить об аналогичных попытках со стороны штаба Ардзинбы, то я не вижу зеркального ответа, я не вижу использования анонимных ресурсов, не считая отдельных личностей. Есть жесткая критика из известных источников в адрес Гунбы, она связана прежде всего с его аффилированностью с политикой Бжании и Анкваба, его несамостоятельностью", - отметил он.

Антон Кривенюк считает соглашение двух кандидатов декларативным. "Это скорее декларация, поэтому не может быть исполнена в полной мере. Особенно касательно тех или иных технологий, потому что, например, в вопросах, связанных со штабом Гунбы, не все зависит лично от него, многие вопросы решаются без него и даже не в Сухуме. Использование черного пиара и манипулятивных технологий для Абхазии - очень старое явление. Это было и в 2004 году, и потом. И во всех этих ситуациях, к сожалению, все действующие участники абхазской политики, если эта работа касалась их штаба, не давали жесткой однозначной оценки, что всегда необходимо было делать, ничего не изменилось. Но нельзя сказать при этом, что штаб оппозиционного кандидата ведет кампанию ощутимо чище. Может быть, у них нет таких денег, и рядом с ними не сидят люди, которые этим занимаются, но так или иначе, кампания очень грязная со всех сторон", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, черный паир по больше части используется в Telegram

"Черный пиар сейчас ушел плотно в "телеграм", но в сущности мало чем отличается от того, что было в кампаниях предыдущих лет. Это обвинение в протурецкости, разное время прогрузинскости. Дело в том, что все это было связано с безграмотностью людей, которые занимались этим, и с их незнанием Абхазии. Просто нельзя принимать услуги людей, которые оказывают политтехнологическое сопровождение, из России. Тут просто другая страна, другой менталитет, другая культура, делать этого нельзя было никогда ни в 2004 году, ни в 2009 году, ни в 2025 году. Но каждый в общем в той или иной степени наступал на эти грабли", - объяснил он.

Кривенюк отмечает, что уже звучат обвинения в нарушении подписанного соглашения.

"Обвинения в нарушении уже были. Связаны они с тем, что, насколько я понимаю, продолжается инфраструктурное строительство в Сухуми, в частности. Прокладывают дороги, ремонтируют дворы и так далее", - сообщил он.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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