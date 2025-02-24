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09:03, 24 февраля 2025

Завершено расследование дела о взрыве селитры на окраине Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кумторкалинский районный суд начал рассмотрение дела о взрыве аммиачной селитры на окраине Махачкалы в августе 2023 года, в результате которого погибло 37 человек.

Как информировал "Кавказский узел", 14 августа в Махачкале произошел взрыв напротив АЗС, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань. Погибло 37 человек, 84 получили ранения.

Следователи завершили расследование уголовного дела о взрыве аммиачной селитры напротив АЗС на окраине Махачкалы, материалы дела переданы в суд, сообщил 23 февраля "Черновик" со ссылкой на пресс-службу Кумторкалинского районного суда.

Обвиняемый в хранении аммиачной селитры частично признал вину, он находится под арестом. По версии следствия, он незаконно занимался поставками химической продукции и удобрений сельским хозяйствам, и хранил эту продукцию. В помещении, которое он арендовал, хранилось около одной тонны аммиачной селитры, а также емкости с перекисью водорода.

В августе 2023 года была жаркая погода. Следствие считает, что обвиняемый не соблюдал правила безопасности хранения химической продукции. Рядом со складом было горение в результате чего произошел взрыв, сказано в сообщении.

"В результате огонь распространился на прилегающую территорию, на которой находились припаркованные автомобили, после чего произошел разлив топлива, что способствовало развитию пожара. Таким образом огонь распространился через шоссе на автозаправочный комплекс, который также загорелся, увеличив площадь пожара", – привела пресс-служба суда версию следствия.

Напомним, на Северном Кавказе периодически происходят взрывы АЗС.

12 октября 2024 года на автозаправочной станции (АЗС), расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги. По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. По делу о взрыве на АЗС арестован водитель автоцистерны. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения им требований безопасности. После взрыва более 80% заправок приостановили работу в Чечне. 22 августа 2019 года на заправке в селе Серноводском в Чечне произошел пожар из-за взрыва автоцистерны с газом.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибло 13 человек, 11 получили ранения.

Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва АЗС власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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