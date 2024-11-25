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12:09, 25 ноября 2024

Более 80% заправок приостановили работу в Чечне

Автозаправочная станция. Фото: gazprom-neft.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы 73 автозаправочных станций в Чечне столкнулись с требованием ликвидировать свои предприятия, еще 458 АЗС опечатаны до устранения их владельцами нарушений, выявленных в ходе масштабных проверок. Всего в республике 612 АЗС.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября на автозаправочной станции (АЗС), расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги.

По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. По делу о взрыве на АЗС арестован водитель автоцистерны. По версии следствия, возгорание произошло в результате нарушения им требований безопасности.

По словам секретаря Совета безопасности Чечни Хамзата Кадырова по всей территории проходят проверки автозаправочных станций на предмет исполнения правил пожарной безопасности и наличия лицензии на ведение деятельности. "При выявлении таких нарушений нами незамедлительно принимаются меры запрета эксплуатации таких АЗС до устранения обозначенных нарушений", – сказал Хамзат Кадыров.

В Чечне всего 612 автозаправочных станций, из них 458 опечатали до устранения выявленных нарушений. Предписано частично ликвидировать газ в 92 автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) и ликвидировать полностью 73 заправочные станции (9 АГЗС и 64 ГЗС), информировал секретарь Совбеза республики.

Владельцам заправок для устранения нарушений дали время до 1 декабря, кроме тех, которые предписано ликвидировать, добавил он.

"Эта деятельность проводится... с целью обеспечения безопасности на заправочных станциях, в том числе предотвращения случаев взрыва подобного тому, что произошёл в октябре текущего года на автозаправочной станции в Ахматовском районе города Грозного, где погибли четыре человека", – сказал глава Совбеза Чечни.

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Автор: "Кавказский узел"

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