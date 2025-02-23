Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы

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На пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе найдены новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Сегодня во время осмотра берега незначительные выбросы мазута были найдены на пляже Джемете, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности [представителей] Выселковского района — на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе", - говорится в публикации.

На большинстве участков береговой линии Анапы новых выбросов мазута нет, подчеркнули краевые власти. "Новые выбросы на участках убирают в первую очередь, после муниципальные команды возобновляют очистку основной территории побережья", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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